Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Daniel Trędkiewicz: Koniec anonimowości abonentów domen? Niezupełnie

Polskie przepisy zapewniają w miarę prosty dostęp do danych abonentów nazw domen tylko uprawnionym organom. Zapomniano o prywatnych ofiarach naruszeń popełnianych w sieci.

Publikacja: 01.07.2026 05:10

Daniel Trędkiewicz: Koniec anonimowości abonentów domen? Niezupełnie

Daniel Trędkiewicz: Koniec anonimowości abonentów domen? Niezupełnie

Foto: Adobe Stock

Daniel Trędkiewicz

SPIS TREŚCI

  1. Domena nie jest tylko adresem
  2. Koniec fikcyjnych danych
  3. Model rejestr–rejestrator–abonent
  4. Problem podstawionego abonenta
  5. Whois, ale nie w dawnym kształcie
  6. Implementacja NIS 2 w KSC. Problem z dostępem do danych domen
  7. Dane abonentów domen w NIS 2. Luka w polskich przepisach uderzy w firmy
  8. RODO nie zastąpi mechanizmu sektorowego
  9. Jak pozyskać dane niepubliczne z KSC?
  10. Czy prywatne podmioty dostaną dostęp do danych domen?
  11. Dane abonenta domeny. Jak walczyć z naruszeniem praw? 
  12. Polska implementacja NIS 2. Dostęp do danych domenowych to za mało?

W sprawach dotyczących nadużyć internetowych dane abonenta nazwy domeny bywają jednym z pierwszych tropów prowadzących do ustalenia tożsamości sprawcy. Dotyczy to zwłaszcza phishingu, fałszywych serwisów internetowych, naruszeń znaków towarowych, oszustw inwestycyjnych czy rozpowszechniania złośliwego oprogramowania. Problem w tym, że przez lata ten trop był w praktyce trudny do podjęcia. Po rozpoczęciu obowiązywania RODO z publicznie dostępnych baz Whois w dużej mierze usunięto dane abonentów będących osobami fizycznymi, a usługi tzw. prywatnej rejestracji, czyli usługi typu privacy lub proxy, nazywane również usługami Whois Privacy, dodatkowo utrudniły ustalenie, kto faktycznie korzysta z domeny nawet wtedy, gdy domena była wykorzystywana przez podmiot o statusie „organizacja”.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama