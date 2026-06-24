Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Arkadiusz Sobczyk: Prawo do informacji o poziomie płacy a opłata administracyjna

Należałoby sprecyzować zakres przedmiotowy prawa pracownika do informacji o poziomie wynagrodzeń i zróżnicować go zależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Przepisy powinny wprowadzić też jednoznaczną regulację dotyczącą opłat.

Publikacja: 24.06.2026 04:30

Czy informacja o poziomie płacy powinna wiązać się z opłatą administracyjną?

Czy informacja o poziomie płacy powinna wiązać się z opłatą administracyjną?

Foto: Adobe Stock

Arkadiusz Sobczyk

Dyrektywa 2023/970 o jawności płac i równości wynagrodzeń jest na wielu poziomach trudna, a czasem nieczytelna. Choć, jak będę dalej dowodził, być może jest ona jasna, lecz jej zrozumienie wymaga powiązania z innymi aktami unijnymi.

Zarzut braku wykładni systemowej kieruję zresztą do samego siebie, czyniąc to na tle pracowniczego prawa do informacji o poziomie płac, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy. Przypomnijmy, że zgodnie z tym przepisem „pracownicy mają prawo do występowania o informacje oraz do otrzymywania na piśmie, zgodnie z ust. 2 i 4, informacji dotyczących ich indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średnich poziomów wynagrodzenia, w podziale na płeć, w odniesieniu do kategorii pracowników wykonujących taką samą pracę jak oni lub pracę o takiej samej wartości jak ich praca”. Przez szereg miesięcy traktowałem ten przepis literalnie, co prowadziło do wniosku, że regulacja ta nie ma większego sensu. Przekazanie pracownikowi danych z matematycznych wyliczeń poziomu przychodów wnioskodawcy oraz mężczyzn i kobiet zakwalifikowanych do tej samej kategorii w istocie niczego nie wyjaśnia. Nadto trudno było mi zrozumieć, na czym ma polegać uprawnienie pracownika do dalszych wyjaśnień, skoro cała informacja sprowadzałaby się do liczb.

Pozostało jeszcze 89% artykułu

Ostatnia szansa na dostęp do NYT w rocznej subskrypcji PRO.RP.PL!

Skorzystaj z ostatnich kodów dostępu do The New York Times w ramach rocznej subskrypcji i ciesz się dwoma dostępami do najbardziej zaufanych źródeł informacji z kraju i świata.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Kliknij i poznaj szczegóły.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama