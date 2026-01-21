Aktualizacja: 21.01.2026 08:29 Publikacja: 21.01.2026 04:55
Mikołaj Małecki: Obrona konieczna: prawo czy loteria?
Foto: Adobe Stock
Dwóch zamaskowanych mężczyzn weszło do sklepu. Jeden doskoczył do kasy i zaczął manipulować przy ekranie dotykowym. Drugi stał w pobliżu ekspedientki, w pewnej odległości od kasetki z pieniędzmi. W tym czasie w sklepie zjawił się właściciel. Wywiązała się przepychanka z napastnikiem stojącym za ladą. Drugi sprawca posługiwał się przedmiotem wyglądającym jak pistolet. Nie powstrzymało to jednak broniącego sklepu mężczyzny, który użył sporego noża. Zadał ciosy napastnikowi za ladą. Sprawcy uciekli, jeden z nich zmarł wskutek odniesionych ran. Do napadu na sklep w Kobyłce doszło 8 stycznia 2023 r.
Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie właściciela, który posłużył się nożem i spowodował śmierć napastnika. Uznała jego działanie za obronę konieczną. Aby czynności obronne nie stanowiły przestępstwa, muszą polegać na odpieraniu zamachu. Natomiast sposób obrony powinien być współmierny do niebezpieczeństwa ataku. Przy czym nie jest wymagane posługiwanie się tym samym narzędziem co sprawca. Nie porównujemy sprzętu, lecz niebezpieczeństwo, jakie wytwarzają – z jednej strony napadający na sklep, z drugiej zaś osoba broniąca się przed zamachem.
Obrona konieczna ma sens, gdy umożliwia skuteczne odparcie ataku. Kodeks karny zakłada, że warto się bronić. A jest sens się bronić wtedy, gdy uzyskuje się przewagę nad napastnikiem. Właściciel sklepu mógł użyć noża, by zwiększyć swoje szanse w starciu z agresorem. Jego zachowanie nie mogło być jednak niewspółmierne do zagrożenia.
Przykładowo, jeśli pierwszą reakcją na zachowanie złodzieja byłoby zadanie mu kilku ciosów prosto w serce, niewątpliwie doszłoby do przekroczenia granic obrony koniecznej. Chodzi więc o takie odpieranie zamachu, które w momencie obrony nie spowoduje rażącej dysproporcji między zagrożeniem ze strony napastników a tym wynikającym np. z użycia pokaźnego noża i zadania nim ciosów w korpus złodzieja. Współmierność obrony oceniamy z uwzględnieniem wszystkich okoliczności zdarzenia. Czy napastnicy grozili ekspedientce lub właścicielowi? Co mówili? Czy dysponowali niebezpiecznymi narzędziami i posługiwali się nimi w taki sposób, że można było spodziewać się ich użycia, a przez to zagrożenia dla zdrowia czy życia człowieka? Ile ciosów nożem zadał mężczyzna broniący sklepu – jeden czy więcej? Ile z nich godziło w kluczowe narządy, w okolice klatki piersiowej? W którym momencie zajścia zostały wyprowadzone te ciosy?
Zwróćmy uwagę, że w trakcie szarpaniny napastnik próbował wydostać się zza lady i uciec z miejsca zdarzenia. Na nagraniu widać, że ciosy nożem są zadawane po opuszczeniu przez niego przestrzeni przy kasie – w gruncie rzeczy w chwili, gdy przystąpił on do ucieczki. Czy trzeba było używać noża, by odeprzeć ten zamach?
Jeden napastnik posługiwał się przedmiotem przypominającym broń palną. Zbliżył ją w dynamicznym starciu do broniącego sklepu mężczyzny. Ktoś mógłby więc twierdzić, że zagrożenie dotyczyło nie tylko mienia, ale i zdrowia mężczyzny; można było się zatem bronić nawet z narażeniem życia zamachowców. Problem w tym, że ciosy nożem zadano nie temu napastnikowi, który miał przy sobie broń. Zostały one wymierzone sprawcy, który stał za kasą. Warunkiem obrony opisanej w kodeksie karnym jest odpieranie zamachu kosztem napastnika i jego dóbr prawnych. Oceniając współmierność obrony w stosunku do niebezpieczeństwa, musimy brać pod uwagę zagrożenie pochodzące od sprawcy, który majstrował przy kasie, a nie od tego, który próbował pomóc kompanowi, wymachując bronią. To on nie ucierpiał od ciosów nożem. Ten aspekt sprawy wywołał dyskusję na „Dogmatach Karnisty”.
„Co z tego, że ciosy nie zostały zadane temu napastnikowi, który trzymał broń? Jeśli mam dwóch agresorów, w tym jednego z bronią, to eliminuję ich w dowolnej kolejności, instynktownie – tak, żeby było ich po prostu mniej, w podświadomej nadziei na to, że zmierzam do jakiegoś wyrównania szans” – napisał czytelnik. „To jest rozbój, który ma dwa dobra chronione: mienie oraz zdrowie i życie. Bezpośredni zamach pochodził od obu, więc dwójkę w obronie koniecznej można było dźgać. Stanowi to czyn proporcjonalny względem atakowanych dóbr. Próba ich rozdzielania jest wadliwa, gdyż atak stanowił jeden czyn zabroniony” – zwrócił uwagę inny czytelnik mojego bloga.
Zgadzam się, że odpieranie zamachu może być proporcjonalne niezależnie od tego, który współsprawca zostanie (najpierw) unieszkodliwiony, ale tylko wtedy, gdy w jakiś sposób wpłynie to na zmniejszenie ogólnego zagrożenia dla dóbr prawnych. Z perspektywy znamion obrony koniecznej należy zbadać, na czym polega atak pochodzący od danej osoby, ponieważ jest on czynem konkretnego sprawcy. Zagrożenie wynikające z zamachu może się więc różnić w zależności od tego, czyim jest czynem. Rola współdziałających sprawców może być bardzo różna. Nie ma natomiast wątpliwości, że atak przeprowadzany przez dwie osoby jest w sumie bardziej niebezpieczny, i należy to uwzględniać przy ocenie proporcjonalności obrony.
Zawodnik MMA odepchnął napastnika gołymi rękami; ten przewrócił się na ziemię, uderzył głową i zmarł. Prokuratura oskarżała broniącego się… o zbrodnię zagrożoną dożywotnim pozbawieniem wolności. Natomiast sąd… skazał go za nieumyślne spowodowanie śmierci na karę w zawieszeniu. Tę kontrowersyjną sprawę również opisywałem na moim portalu. Jeżeli odepchnięcie awanturującego się i agresywnego napastnika skutkuje odpowiedzialnością karną za przestępstwo, to jak ocenić czyn polegający na ugodzeniu człowieka wielkim nożem? Zawodnik MMA został skazany, choć bronił się gołymi rękami. Właściciel sklepu – uniewinniony, choć używał noża. Stosowanie przepisów o obronie koniecznej w Polsce przypomina loterię. Nie na tym polega wymierzanie sprawiedliwości ani równość wobec prawa.
Autor jest doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi portal DogmatyKarnisty.pl
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Rosnąca fala przedstawianych w internecie skąpo ubranych rzeczywistych osób każe się zastanowić, jak chronić ich...
Obywatele i wybrana przez nich władza to naczynia połączone, które – zwłaszcza w sytuacji kryzysu – nie powinny...
Domyślne powierzenie opieki matce nie jest rozwiązaniem neutralnym dla dziecka. Jest wyborem, który warto umieć...
Obecny model rozpatrywania spraw ZUS przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzi do poważnych problemów...
Orzeczenie unijnego trybunału (TSUE) wymaga możliwości przeniesienia do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu skut...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas