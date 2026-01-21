Mikołaj Małecki: Obrona konieczna: prawo czy loteria?

Dwóch zamaskowanych mężczyzn weszło do sklepu. Jeden doskoczył do kasy i zaczął manipulować przy ekranie dotykowym. Drugi stał w pobliżu ekspedientki, w pewnej odległości od kasetki z pieniędzmi. W tym czasie w sklepie zjawił się właściciel. Wywiązała się przepychanka z napastnikiem stojącym za ladą. Drugi sprawca posługiwał się przedmiotem wyglądającym jak pistolet. Nie powstrzymało to jednak broniącego sklepu mężczyzny, który użył sporego noża. Zadał ciosy napastnikowi za ladą. Sprawcy uciekli, jeden z nich zmarł wskutek odniesionych ran. Do napadu na sklep w Kobyłce doszło 8 stycznia 2023 r.

Współmierność noża

Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie właściciela, który posłużył się nożem i spowodował śmierć napastnika. Uznała jego działanie za obronę konieczną. Aby czynności obronne nie stanowiły przestępstwa, muszą polegać na odpieraniu zamachu. Natomiast sposób obrony powinien być współmierny do niebezpieczeństwa ataku. Przy czym nie jest wymagane posługiwanie się tym samym narzędziem co sprawca. Nie porównujemy sprzętu, lecz niebezpieczeństwo, jakie wytwarzają – z jednej strony napadający na sklep, z drugiej zaś osoba broniąca się przed zamachem.

Obrona konieczna ma sens, gdy umożliwia skuteczne odparcie ataku. Kodeks karny zakłada, że warto się bronić. A jest sens się bronić wtedy, gdy uzyskuje się przewagę nad napastnikiem. Właściciel sklepu mógł użyć noża, by zwiększyć swoje szanse w starciu z agresorem. Jego zachowanie nie mogło być jednak niewspółmierne do zagrożenia.

Przykładowo, jeśli pierwszą reakcją na zachowanie złodzieja byłoby zadanie mu kilku ciosów prosto w serce, niewątpliwie doszłoby do przekroczenia granic obrony koniecznej. Chodzi więc o takie odpieranie zamachu, które w momencie obrony nie spowoduje rażącej dysproporcji między zagrożeniem ze strony napastników a tym wynikającym np. z użycia pokaźnego noża i zadania nim ciosów w korpus złodzieja. Współmierność obrony oceniamy z uwzględnieniem wszystkich okoliczności zdarzenia. Czy napastnicy grozili ekspedientce lub właścicielowi? Co mówili? Czy dysponowali niebezpiecznymi narzędziami i posługiwali się nimi w taki sposób, że można było spodziewać się ich użycia, a przez to zagrożenia dla zdrowia czy życia człowieka? Ile ciosów nożem zadał mężczyzna broniący sklepu – jeden czy więcej? Ile z nich godziło w kluczowe narządy, w okolice klatki piersiowej? W którym momencie zajścia zostały wyprowadzone te ciosy?

Zwróćmy uwagę, że w trakcie szarpaniny napastnik próbował wydostać się zza lady i uciec z miejsca zdarzenia. Na nagraniu widać, że ciosy nożem są zadawane po opuszczeniu przez niego przestrzeni przy kasie – w gruncie rzeczy w chwili, gdy przystąpił on do ucieczki. Czy trzeba było używać noża, by odeprzeć ten zamach?