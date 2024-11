Andrzej Gomułowicz: Fundusz Sprawiedliwości, czyli szaty bezprawia

Szef MS, wydając w 28 marca 2022 r. rozporządzenie, jako podstawę prawną wskazał co prawda art. 43 § 19 k.k.w., ale pominął bardzo istotną kwestię. Nie określił, którego punktu tego artykułu rozporządzenie dotyczy. Nie wskazał precyzyjnie, do czego był zobowiązany, podstawy prawnej wydanego rozporządzenia. To pominięcie, gdy spojrzymy na treść § 11 rozporządzenia, nie było przypadkowe. Było świadomym unikiem. Paragraf 11 rozporządzenia otrzymał bowiem brzmienie następujące: „W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawarcie, na podstawie wniosku, umowy na powierzenie zadania, które nie jest objęte programem lub naborem wniosków”.

Proste zestawienie treści art. 43 § 19 pkt. 1–6 k.k.w. z treścią § 11 rozporządzenia prowadzi do jednoznacznego wniosku, a mianowicie treść § 11 pozostaje poza zakresem delegacji ustawowej. To oznacza, że minister sprawiedliwości złamał prawo, albowiem przekroczył granicę upoważnienia ustawowego. Nie mógł w treści rozporządzenia określić, że dotacje z Funduszu mogą być przyznawane na wniosek, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Jest to oczywiste także dlatego, że art. 43 § 9 k.k.w. ma treść następującą: „Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w § 8 pkt 1, 1b, 1d i 2a–4, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert”.

Treść wskazanej regulacji ustawowej pozwala na jednoznaczny wniosek: tryb niekonkursowy, tj. przyznawanie przez ministra sprawiedliwości dotacji na wniosek, jest sprzeczny z przepisami ustawy. Regulacja przyjęta w art. 43 § 9 k.k.w. zapewnia spójność logiczną, prakseologiczną oraz aksjologiczną norm zakodowanych w art. art. 43 § 2, 43 § 19 pkt 1–6 k.k.w. Umożliwia sprawną realizację celów, dla których Fundusz został ustanowiony (art. 43 § 2 k.k.w.). Zawęża zatem regulację możliwą do przyjęcia w rozporządzeniu.

Rozporządzenie uzupełnia natomiast ustawowy wymóg otwartego konkursu ofert trybem uznaniowym (działanie na wniosek), co umożliwia ministrowi przyznawanie dotacji na zadania (przedsięwzięcia), które nie są związane z ustawowo określonymi celami, które Fundusz ma realizować.

Ustawowe wytyczne

Co ważne, ustawowo określone wytyczne (wymóg art. 92 ust. 1 konstytucji) mają zapewnić spójność i wewnętrzną harmonię rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie i rozporządzeniu. W wymiarze konkretnym chodzi przede wszystkim o spójność logiczną, prakseologiczną i aksjologiczną między ustawą a rozporządzeniem. Skutki stosowania rozporządzenia nie mogą bowiem prowadzić do następstw (rezultatów) rozbieżnych z celami ustawodawcy.