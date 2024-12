Kim jest statystyczny menedżer dużej spółki giełdowej?

Nadal jednak władze spółek z WIG20 można uznać za relatywnie „młode” – oceniają ekspertki 30% Club Poland, przypominając statystyki z USA. Według danych Uniwersytetu Harvarda średni wiek osób zasiadających we władzach spółek S&P 500, który w 2017 r. wynosił 62 lata, pod koniec ubiegłego roku wzrósł do 63,5 roku, choć jednocześnie skrócił się średni staż członków rad dyrektorów – do 8,3 roku z 8,9 roku w 2018 r.

Jako ciekawostkę raport 30% Club Poland oraz SEG podaje najczęściej spotykane imiona we władzach dużych spółek giełdowych. Okazało się, że wśród mężczyzn najwięcej było Piotrów (41), którzy mieli 6-proc. udział we władzach dużych spółek, oraz Marcinów i Tomaszów (po 24). Z kolei wśród kobiet najbardziej popularne imiona to Anna (13) i Katarzyna (11).