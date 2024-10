Udział kobiet we władzach spółek, zamiast w Polsce rosnąć, maleje

Jednocześnie spółki, które z własnej winy nie osiągną założonego celu, powinny podlegać odpowiednim sankcjom. Te zaś powinny być „nieuchronne i dotkliwe” – podkreśla w swych rekomendacjach FLB, dodając, że obok sankcji ważne jest też położenie nacisku na zachęty do spełniania wymogów Women on Boards.

Problemy do rozwiązania

Jak twierdzi Anna Sirocka, partnerka EY Polska i prezeska Fundacji Liderek Biznesu, konsultowany teraz projekt ustawy FLB ocenia pozytywnie. – Doceniamy też pracę całego zespołu MS nad jego przygotowaniem w tak szybkim czasie oraz otwartość na rozmowy i sugestie ze strony organizacji już od wczesnego etapu przygotowawczego – podkreśla prezeska FLB, która wraz z innymi organizacjami pracuje teraz nad rekomendacjami odnośnie do korekty i doprecyzowania regulacji.

Kwestią budzącą wątpliwości są m.in. przewidziane w projekcie sankcje za nieprzestrzeganie regulacji (KNF może nałożyć na spółkę karę pieniężną do wysokości 10 proc. rocznego przychodu).

Jak zwraca uwagę Alina Barkowa, doradca podatkowy EY Polska i wolontariuszka FLB, zaproponowane sankcje wpisują się w działania państw, które są już na zaawansowanym etapie dbania o różnorodność we władzach. W zapisach ustawy jest też kilka niewiadomych, np. co do kwestii procesu oceny wykonania obowiązków i nakładania sankcji przez KNF w przypadku „nienależytego wykonania obowiązków przez spółki giełdowe”. Zdaniem Aliny Barkowej trudna dla obu stron będzie na pewno kwestia tego, jak podejść do oceny, czy dana spółka giełdowa wykazała się należytą starannością w dojściu do osiągnięcia celów liczbowych, jeśli do końca czerwca 2026 r. te progi nie zostaną osiągnięte.

To ma być wizytówka Polski

Na kwestię „wąskiego katalogu sankcji” zwraca uwagę Milena Olszewska-Miszuris, prezeska WM Advisory i i współprzewodnicząca 30% Club Poland – kampanii społecznej na rzecz zwiększania różnorodności we władzach spółek. Jej zdaniem, patrząc na rozwiązania europejskie, warto ten katalog rozszerzyć o automatyczne stwierdzenie nieważności wyboru członka danego organu przy braku zachowania parytetu lub brak wynagrodzenia dla wybranego organu do czasu uzupełnienia władz do wymaganego prawem składu. Jednocześnie – podobnie jak ekspertki FLB, Milena Milena Olszewska-Miszuris chwali mocniejszy niż w samej dyrektywie wymóg 33-proc. udziału niedoreprezentowanej płci zarówno w zarządzie, jak i radzie nadzorczej, a także półroczne przyspieszenie tego obowiązku dla dużych spółek giełdowych z udziałem Skarbu Państwa (SzuSP).

Jak podkreśla Anna Sirocka, w obliczu wyzwań, jakie stawia dyrektywa, te spółki mają szansę być postrzegane jako wizytówka Polski oraz przewodzenie w przełamywaniu barier i osiąganiu celów dyrektywy. – Osiągając te cele, SzuSP będą prekursorem zmian, wyznaczając standardy i inspirując pozostałych uczestników obrotu gospodarczego –zaznacza prezeska FLB.