Koszty pracy hamują odbicie w rekrutacji

Ostrożna prognoza

Łukasz Gajek, dyrektor w polskim oddziale firmy LHH, która specjalizuje się w outplacemencie, przyznaje, że coraz częściej słyszy o planach przeniesienia produkcji do innego kraju – głównie z powodu gwałtownego wzrostu kosztów działalności w Polsce. Zwalniani pracownicy w większości szybko znajdują nowe zajęcie, co widać po stopie bezrobocia w Polsce, która utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie (w lutym było to 5,4 proc., o 0,2 pkt proc. mniej niż rok wcześniej).

Jak przypomina marcowy Wskaźnik Rynku Pracy publikowany przez Biuro Inwestycji Cykli Ekonomicznych (BIEC), w badaniach GUS od miesięcy utrzymuje się bardzo wysoki (ponad 80 proc.) udział firm planujących utrzymanie wielkości zatrudnienia na dotychczasowym poziomie – głównie poprzez utrzymanie konkurencyjnych wynagrodzeń. – Pracodawcy są pod ścianą – twierdzi prof. Drozdowicz-Bieć, zwracając uwagę, że obok podwyżki płacy minimalnej silną presję na wzrost płac wywiera rosnący niedobór fachowców – który jest głównie efektem zmian demograficznych. Chcąc utrzymać potrzebnych fachowców, firmy muszą podwyższać ich stawki, co jednak ogranicza możliwości zwiększania zatrudnienia.

Widać to także w przewidywaniach Grupy Pracuj, która w tym roku ostrożnie zakłada jednoprocentowy wzrost liczby projektów rekrutacyjnych w Polsce. Tym samym może on nie wyrównać prawie 11-proc. spadku liczby tych projektów w 2023 r. Oczekiwane ożywienie koniunktury na rynku pracy może być słabsze niż wcześniej zakładano.