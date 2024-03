Warszawa i Kijów szukają zgody w sprawie zboża

– Dzisiaj ustaliliśmy, że rozwiązania, które dobrze funkcjonują z punktu widzenia ochrony rynku rumuńskiego i bułgarskiego, znajdą zastosowanie w naszych relacjach – mówił Tusk.

W sprawie ceł na zboże z Rosji i Białorusi, które będą pełniły rolę embarga, bo podwyższą cenę tych zbóż tak, że powinny zatrzymać ich napływ, Warszawa i Kijów zgodnie czekają na akceptację Rady Europejskiej (apel ten poparły też Litwa, Łotwa, Estonia i Czechy).

Nadal trwają natomiast rozmowy co do ilości produktów, które będą mogły napłynąć do Polski z Ukrainy, „gdy to już precyzyjnie ustalimy”, tranzyt zaś ma nie zakłócać polskiego rynku. Premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że rząd w Kijowie wstrzymał na razie udzielanie pozwoleń eksportowych.

– Obecnie ukraińskie zboże nie trafia na polski rynek, rząd wprowadził procedurę weryfikacji czterech zbożowych kultur: kukurydzy, rzepaku, słonecznika i pszenicy, bez licencji eksport tych kategorii nie jest dokonywany, my teraz nie wydajemy takich licencji, będziemy je wystawiać po uzgodnieniu z polskim rządem – mówił Szmyhal. W ostatnim roku z 17 mln t wyeksportowanych przez Ukrainę tylko 2 mln ton były transportowane lądem przez zachodnią granicę, reszta przez morze Czarne lub porty dunajskie. Dodatkowo, podczas spotkania nie premierów, a ministrów rolnictwa, Czesława Siekierskiego i Mykoły Solskiego, strona ukraińska zaproponowała, by od 5 czerwca wstrzymać tranzytu rzepaku i pszenicy, informowało Radio Zet.

Nasze kraje toczą jeszcze spór o import z Ukrainy do UE soku jabłkowego, owoców miękkich i miodu, bo rywalizujemy o te same rynki eksportowe. Ukraina zwróciła się do Komisji Europejskiej o tzw. screening, analizę w polityce rolniczej i transporcie, który odbędzie się pod koniec kwietnia. Pozwoli to Ukrainie na przeanalizowanie prawdziwych danych nt. eksportu ziarna i jego wpływu na rynki europejskie i ukrócenie dezinformacji napędzanej przez Rosję. Na konferencji zapowiedziano także powołanie sztabu antykryzysowego z udziałem resortów rolnictwa i gospodarki oraz stowarzyszeń NGO, koordynowana jest też współpraca z unijną platformą koordynacyjną ds. eksportu produktów rolnych (Polska za rządów PiS nie brała w tym udziału).