Marek Kutarba: Jak Polska chce patrolować Bałtyk bez patrolowców?

Z punktu widzenia zainicjowanego „Baltic policing” poważnym problemem jest brak w składzie polskiej floty okrętów patrolowych z prawdziwego zdarzenia. Obecnie do takich misji wykorzystywane są dwie jednostki: korweta patrolowa ORP „Ślązak”, którą czeka jednak dozbrojenie, co może oznaczać, że wkrótce na dłużej trafi do stoczni, oraz korweta dozorowa ORP „Kaszub”. Polska dysponuje także kilkoma starszymi, mniejszymi jednostkami patrolowymi pamiętającymi czasy PRL.

Polska flota bezsprzecznie potrzebuje nowych patrolowców. Wśród licznych priorytetów modernizacyjnych póki co nie ma jednak na nie miejsca. I wydaje się, że taki stan rzeczy może jeszcze potrwać.

Brak floty okrętów patrolowych nie oznacza jednak, że Polska nie może nic od siebie wnieść do zaproponowanej przez premiera Donalda Tuska inicjatywy. Mimo że bardzo powoli, to jednak potencjał morskiego komponentu polskich sił zbrojnych jest na przestrzeni ostatnich lat konsekwentnie odbudowywany, o czym najlepiej niech świadczy fakt, że obecnie w budowie znajduje się aż sześć jednostek, a jeśli faktycznie ruszy budowa „Ratownika”, to będzie ich nawet siedem.

Misja zabezpieczenia infrastruktury bałtyckiej w ramach „Baltic policing” nie sprowadza się tylko do nadzoru prowadzonego przez okręty patrolowe. Sprowadzenie programu tylko do tego aspektu świadczyłoby o kompletnym nierozumieniu zagrożeń, z którymi będziemy mierzyć się w najbliższych latach na morzu.

Obecnie dużo ważniejszy jest odpowiedni dozór radioelektroniczny. I choć w tym obszarze Polska dysponuje obecnie jedynie dwoma starymi jednostkami (zdolnymi jednak do uczestniczenia w misjach bałtyckich), to już w perspektywie najbliższych lat zastąpią je dwie nowe, nowoczesne jednostki. Niemal identyczne z jednostkami, którymi już dziś dysponuje Szwecja. W tym obszarze nasze możliwości zwiększają także pozyskane od Szwecji samoloty patrolowe Saab 340 AEW&C.

Ważną rolę w ramach „Baltic policing” mogą też spełniać polskie śmigłowce morskie. Pozyskanie czterech śmigłowców AW-101 w wersji ZOP/CSAR (zwalczanie okrętów podwodnych/bojowe poszukiwanie i ratownictwo) mocno wzmocniło polski potencjał w tym zakresie. I to mimo że niezaprzeczalnie Polska powinna wcielić do służby (kupić) jeszcze co najmniej 8-12 takich maszyn. Na co na razie jednak się nie zapowiada.