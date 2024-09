Jerzy Haszczyński: Hezbollah bez liderów, Bliski Wschód bez jasnej przyszłości

W Libanie premier Netanjahu wykazał się skutecznością i szybkością, bez wysyłania wojsk lądowych

Wojna na drugim froncie, w Libanie, pokazuje zupełnie innego premiera – skutecznego i szybkiego. Skuteczność i szybkość w zabijaniu liderów Hezbollahu jest imponująca – bez strat własnych, wszystko dokonywane z bezpiecznej odległości, bez konieczności przeprowadzania operacji lądowej (która wciąż jest możliwa).

Od zabicia pod koniec lipca Fuada Szukra, jednego z trzech najważniejszych po Nasrallahu, dzisiaj nie ma już wśród żywych prawdopodobnie żadnego, lub żyje tylko jeden, z kilkunastu przywódców Hezbollahu, z czterech poziomów hierarchicznej drabiny, na której wierzchołku od ponad trzech dekad, od zabicia przez Izraelczyków jego poprzednika, był Nasrallah.

Hezbollah nie ma przywódców, ale ma rakiety. Nowi przywódcy mogą być radykalniejsi - tak było z Hamasem w Strefie Gazy

Hezbollah jest bez głowy. Ale nie znaczy to, że zniknął jego arsenał rakiet i dronów (zniszczony może w jednej trzeciej, albo i połowie, ale nadal liczony w wielu tysiącach), i że nie ma ich kto wysłać w kierunku Izraela, także centralnych, gęsto zaludnionych miejsc. Hezbollah to wciąż dziesiątki tysięcy ludzi z bronią, to też najważniejsza organizacja polityczna szyitów stanowiących jedną trzecią mieszkańców 5,5-milionowego Libanu. Odbudowa przywództwa już się zapewne zaczęła. Długofalowo może być dla Izraela dotkliwa.

Nowi liderzy antyizraelskich organizacji są zazwyczaj radykalniejsi, bardziej zdeterminowani - widać to po Hamasie i Gazie. Najprzykrzejszy dla Izraela przykład to zabicie w 2004 roku szejka Ahmeda Jasina. Zlikwidowano organizatora zamachów terrorystycznych, co było taktycznym sukcesem znękanego nimi Izraela. Następcy Jasina nie tylko jednak nie powstrzymali się od terroru, ale związali się na dobre z szyickim Iranem, wobec którego on, sunnita, zachowywał z powodów religijnych wstrzemięźliwość.