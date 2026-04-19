Władze stanowe, na które powołują się amerykańskie media, informują, że policja pracuje na miejscu zdarzenia i ustala jego okoliczności. Pierwsze doniesienia wskazują jednak na to, że tragedia była konsekwencją konfliktu domowego.

Strzelanina w Luizjanie: Nie żyje ośmioro dzieci. Policja wskazuje na domową kłótnię

Do strzelaniny doszło około godziny 6.00 rano czasu lokalnego w niedzielę w Shreveport, trzecim co do wielkości mieście w Luizjanie – podaje Associated Press.

Szef lokalnej policji Wayne Smith powiedział w rozmowie z agencją, że ofiary miały od jednego roku do około 14 lat. Dodał także, że łącznie postrzelono dziesięć osób. Urzędnicy wciąż mają ustalać szczegóły zdarzenia, które miało miejsce w trzech różnych lokalizacjach. Smith zaznaczył, że podejrzany został śmiertelnie postrzelony przez policję podczas pościgu samochodowego, który zakończył się w Bossier City w niedzielny poranek. – Niektóre z postrzelonych dzieci były spokrewnione z podejrzanym – powiedział. – To duże miejsce zdarzenia, inne niż wszystko, co większość z nas kiedykolwiek widziała – dodał.

Policja stanowa Luizjany poinformowała, że śledczy zostali poproszeni przez policję z Shreveport o przeprowadzenie dochodzenia.

W oświadczeniu podano, że żaden funkcjonariusz nie odniósł obrażeń podczas strzelaniny.

Policja stanowa zaapelowała do wszystkich, którzy mają zdjęcia lub nagrania wideo z miejsca zdarzenia albo jakiekolwiek informacje o incydencie, aby przekazali je śledczym.