Rosjanie skopiowali pomysł Donalda Trumpa. Nowa marka wódki na rynku

„Doszliśmy do wniosku, że przy tym całym zgiełku jaki zrobił się wokół amerykańskich wyborach prezydenckich, jakiejś firmie przyjdzie do głowy wyprodukować wódkę z nazwą kojarzącą się z Donaldem Trumpem. Więc aby temu zapobiec, na wszelki wypadek chcemy zarejestrować Trumpovkę. W ten sposób zabezpieczyliśmy się , że informacje z rynku nie przełożą się na dążenia producentów alkoholu dążących do zwiększenia sprzedaży dzięki sensacyjnym nagłówkom w gazetach” podał dziennik RBC Business cytując RAU IT.

Na rynku są już Putinka i Wołodia i Niedźwiedzie

W Rosji wykorzystanie popularności polityka do nazwania jego imieniem, bądź nazwiskiem jakiegoś alkoholu nie jest niczym nowym.

Na rynku jest już oczywiście Putinka, doskonale sprzedająca się od 2003 roku. Właśnie dzięki popularności rosyjskiego prezydenta. Za kampanią marketingową Putinki stoi znany rosyjski specjalista od marketingu Stanislaw Kaufman.

Jest jeszcze „Wołodia i Miedwiedi” (czyli Wołodia i Niedźwiedzie ), która jednak miała kłopoty z rejestracją. Z jej rejestracją były jednak kłopoty.

Trump też miał swoją wódkę. Piją ją już tylko w Izraelu

Przy tym rejestracja wódki z wizerunkiem Donalda Trumpa nie jest niczym nowym. Wcześniej, w 2005 roku sam obecny prezydent-elekt, mimo że jest abstynentem, zarejestrował w USA Trump Vodka. Ale nie był to rynkowy sukces.