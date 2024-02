Brytyjczycy w strachu, że zostaną bez herbaty. Zagrożony transport

Dlaczego warto pomagać? Bo to po nas zostanie, co damy innym – mówi z pełnym przekonaniem Agnieszka Wąsowska, członkini zarządu Fundacji Warbud – Warto Pomagać. I wie, co mówi. Piętnaście lat temu, jak podkreśla, fundacja zaczęła uczyć się pomagać. Skutecznie, trafnie, mądrze. Dziś ma w swoim charytatywnym dorobku niemal 1000 projektów, które zmieniły losy tysięcy osób w kraju. To bezmiar ludzkich historii, ale i potężna satysfakcja z dobrze wykonanej pracy.