Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 9 na 10 października:

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Zełenski: Porozumienie Trumpa z Putinem wygląda jak prezent urodzinowy dla rosyjskiego przywódcy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował porozumienie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. W wywiadzie dla portalu Axios określił je jako niesprawiedliwe i nieuczciwe. – Wiesz, to wygląda jak prezent urodzinowy dla Putina. Wygląda absolutnie okropnie – powiedział Zełenski. Władimir Putin obchodził w środę 74. urodziny.

Do ogłoszenia porozumienia doszło w czasie, gdy w Miami ukraińscy negocjatorzy prowadzili rozmowy z wysłannikami Trumpa, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. W opublikowanym oświadczeniu Zełenski zarzucił stronie amerykańskiej, że traktuje te negocjacje jako „zasłonę dymną”. „To niesprawiedliwe i nie tak partnerzy powinni siebie traktować. To wygląda na słabą decyzję silnych partnerów” – napisał.

Trump poinformował, że podczas rozmowy z Putinem uzgodniono dostarczenie ponad 300 tys. ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy, kolejnych 500 tys. ton w listopadzie oraz następnego miliona ton w późniejszym terminie. W zależności od stanu technicznego rosyjskich rafinerii Rosja ma w krótkim czasie dostarczyć dodatkowo 3 mln ton paliwa. Łącznie zapowiedziano dostawy 4,8 mln ton oleju napędowego.

RCB: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę zakończony. W Polsce nie ma zagrożenia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w sobotę rano o zakończeniu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę i braku zagrożenia na terytorium Polski. Komunikat otrzymali mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego, którzy wcześniej zostali ostrzeżeni przed atakiem.

Pierwszy alert wysłano około północy. RCB informowało w nim o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę, monitorowaniu sytuacji oraz działaniach polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej RP. Przed godziną 7 mieszkańcy obu województw otrzymali kolejny komunikat, tym razem informujący o zakończeniu ataku i braku zagrożenia w Polsce.

Alerty obejmowały liczne powiaty województw lubelskiego i podkarpackiego, w tym Lublin, Chełm, Zamość, Białą Podlaską, Rzeszów, Przemyśl i Krosno. RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych.

Brazylia: Policja zastrzeliła napastnika, który wtargnął do żłobka

Funkcjonariusze oddziału do zadań specjalnych brazylijskiej żandarmerii zastrzelili w piątek wieczorem mężczyznę, który wtargnął do żłobka w Kurytybie na południu kraju. Napastnik groził zabiciem trzynaściorga dzieci.

Do zdarzenia doszło w dzielnicy Sao Braz. Uzbrojony w nóż mężczyzna przeskoczył przez ogrodzenie placówki, a następnie zagroził dzieciom i opiekunom. Części osób udało się uciec z budynku. Według żandarmerii stanu Parana po niemal trzech godzinach negocjacji służby przypuściły atak i zastrzeliły agresora.

Żadne z dzieci przebywających w żłobku, w wieku od dwóch do czterech lat, nie odniosło obrażeń. Po przeszukaniu ciała napastnika okazało się, że miał przy sobie nóż. Wcześniej groził, że użyje broni palnej, jednak nie znaleziono przy nim takiej broni. Motywy jego działania pozostają niejasne.

Portugalia: Służby przejęły 6,5 tony kokainy. Zatrzymano 32 osoby

Portugalskie służby bezpieczeństwa przejęły 6,5 tony kokainy, którą próbowano przemycić drogą morską na zachodnim wybrzeżu kraju. Narkotyki miały trafić na ląd przez plaże w pobliżu miast Figueira da Foz, Odemira i Sines.

Jak informowała telewizja CMTV, do piątkowego wieczora zatrzymano łącznie 32 osoby podejrzane o udział w przemycie. U członków międzynarodowej grupy przestępczej znaleziono również broń palną, w tym karabiny maszynowe.

Według portugalskich służb w tym roku przejęto już rekordową ilość kokainy – blisko 35 ton. To o 10 ton więcej niż w całym poprzednim roku. Większość operacji wymierzonych w przemytników przeprowadzono na pełnym morzu lub na wybrzeżu.

Jedna z akcji zakończyła się we wrześniu po wielomiesięcznym śledztwie dotyczącym dwóch gangów narkotykowych. Służby przejęły wówczas dobra o łącznej wartości 15 mln euro.