„Zarówno pod względem politycznym, strategicznym, jak i militarnym, jest to bardzo dobre rozmieszczenie (w Polsce–PAP), które pozwala znajdować się w stosunkowo bezpiecznej pozycji i jednocześnie kierować amerykańskie pododdziały do państw bałtyckich” — powiedział w wywiadzie dla agencji prasowej BNS.

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Wypowiedź Trumpa i szybka reakcja Wilna

Wypowiedź gen. Baltrenasa to reakcja na deklarację prezydenta USA Donalda Trumpa, który w tym tygodniu zapowiedział, że Stany Zjednoczone rozważą utworzenie stałej bazy wojskowej na Litwie. Premier Mindaugas Sinkeviczius zlecił już ministerstwu obrony przygotowanie propozycji warunków, na jakich mogłaby powstać taka baza.

Generał pochwalił Litwę za przygotowywanie planów na wypadek politycznej decyzji Waszyngtonu, ale zaznaczył, że „Litwa już teraz oferuje bardzo dobre warunki dla amerykańskich sił rotacyjnych”. Dowódca dodał, że stała obecność amerykańskich wojsk wymagałaby znacznych dodatkowych inwestycji.

Odnosząc się do ewentualnego zmniejszenia amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, Baltrenas użył obrazowego porównania: „Amerykanie nie zostawią nas bez prądu. Poczekają, aż kupimy generator albo panele słoneczne”. Podkreślił, że odstraszanie nuklearne NATO „jest absolutnie niekwestionowane” i że Stany Zjednoczone jasno zapewniły o utrzymaniu parasola jądrowego oraz strategicznych zdolności, których Europa jeszcze nie posiada.

Pentagon bada możliwości. Stała baza wojsk USA coraz bliżej Polski?

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w połowie września, że doszło do znacznych postępów w kierunku utworzenia bazy amerykańskich wojsk w Polsce.

Pentagon pod koniec września przekazał, że bada możliwości stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Amerykańskie ministerstwo potwierdziło jednocześnie, że liczba brygad amerykańskich wojsk w Europie spadła z pięciu do trzech w ramach realizacji strategii obronnej USA.