Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 28 na 29 czerwca:

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Władimir Putin w wywiadzie udzielonym rosyjskiemu propagandyście grozi Ukrainie

Putin udzielił wywiadu rosyjskiemu propagandyście Pawłowi Zarubinowi. W czasie rozmowy przywódca Rosji poinformował, że Ukraina przedstawiła Rosji propozycję wzajemnego powstrzymania się od ataków prowadzonych na cele w głębi obu krajów, ale Moskwa ją odrzuciła. – Jasne jest, dlaczego wysuwa się tę propozycję, ponieważ nasze kontrataki w głąb terytorium Ukrainy są znacznie silniejsze, mają większy wpływ i, szczerze mówiąc, są bardziej destrukcyjne – ocenił Putin, który jednak wcześniej przyznał w czasie spotkania na Kremlu z ministrami rządu i innymi urzędnikami, że ukraińskie ataki wywołały niedobory paliwa w różnych regionach Rosji.

Z rozmowy wynika, że Rosja nadal stawia sobie za cel przejęcie pełnej kontroli nad całym Donbasem oraz obwodami zaporoskim i chersońskim, które Putin określa mianem „Noworosji”. Jednocześnie przywódca Rosji zapowiada, że w wyniku kontrofensywy Ukrainy w obwodzie kurskim oraz ataków na przygraniczne obwody Rosji, Ukraina straci więcej terytoriów, ponieważ Rosjanie muszą na jej terenie utworzyć strefę buforową chroniącą Rosję przed takimi atakami.

Putin przekonuje, że na północy Ukrainy rosyjskie wojska znajdują się 10,5 km od miasta Sumy, stolicy obwodu sumskiego.

Przywódca Rosji mówi też, że liczy na wznowienie rozmów pokojowych, przy udziale USA. Według Putina rozmowy Rosji z Ukrainą mogłyby toczyć się w Mińsku.

Kanada pierwszym w historii zwycięzcą meczu 1/16 finału mundialu

Na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie rozpoczęła się rywalizacja w fazie pucharowej – po raz pierwszy w historii rozgrywana jest 1/16 finału, co jest konsekwencją powiększenia liczby uczestników mistrzostw do 48.

W pierwszym w historii meczu 1/16 finału współgospodarze mundialu, Kanada, w doliczonym czasie gry II połowy, zapewnili sobie zwycięstwo i awans do 1/8 finału w rywalizacji z RPA. Pierwszego w historii rywalizacji w 1/16 finału gola zdobył Stephen Eustaquio. W 1/8 finału Kanada zagra ze zwycięzcą meczu Holandia–Maroko.

Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli

Do niemal 1,5 tysiąca wzrosła liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jorge Rodriguez, brat p.o. prezydent i przewodniczący parlamentu Wenezueli poinformował, że liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi wzrosła 28 czerwca o 20 i osiągnęła poziom 1 450. Rannych w wyniku trzęsienia ziemi jest co najmniej 3 150 osób, 12 721 straciło dach nad głową, a 774 budynki zawaliły się – wynika z przekazywanych przez niego informacji.

Według oficjalnych danych zaginionych jest kilkaset osób. Jednak ze strony, na którą powołuje się wenezuelska opozycja, wynika, że zaginionych pozostaje niemal 50 tysięcy osób. Liczba ta nieco się zmniejszyła w stosunku do soboty, gdy była na niej mowa o 55 tysiącach zaginionych.

W Wenezueli trwa wyścig z czasem i akcja poszukiwawczo-ratunkowa, a spod gruzów nadal wydobywane są żywe osoby. W weekend ratownicy z USA uratowali 9-miesięczne niemowlę i jego matkę, a kolumbijscy i meksykańscy ratownicy ocalili życie dwóm 11-latkom – jeden z nich był uwięziony pod 3-metrową warstwą gruzów.

Amerykańska służba geologiczna USGS szacuje obecnie, że ostateczna liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi może przekroczyć 10 tysięcy.