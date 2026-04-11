Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 10 na 11 kwietnia:

Po 10 dniach w kosmosie, członkowie misji Artemis II już są na Ziemi

O 2.07 w niedzielę (o 17.07 czasu pacyficznego w sobotę) zakończyła się misja Artemis II. Kapsuła z czwórką astronautów wylądowała w wodach Oceanu Spokojnego. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen pokonali w czasie tej misji 1 117 515 km. Znaleźli się tak daleko od Ziemi, jak jeszcze nigdy nie znalazł się człowiek, dwukrotnie ją okrążyli i przelecieli w pobliżu Księżyca.

NASA przeprowadziła transmisję na żywo z lądowania. Astronauci zostali podjęci z wody po niespełna dwóch godzinach po udanym wodowaniu. Dowódca załogi Reid Wiseman w pierwszych słowach zameldował: - Sytuacja stabilna, czworo członków załogi w dobrym stanie.

Powrót członków misji Artemis II na Ziemię był ostatecznym testem dla zbudowanego przez koncern Lockheed Martin statku Orion. Statek dowiódł, że jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki wejścia w atmosferę w czasie powrotu na Ziemię z orbity księżycowej.

Trwająca niespełna 10 dni misja Artemis II to ważny krok na drodze do powrotu ludzkości na Księżyc, a w przyszłości – do odbycia załogowego lotu na Marsa. Misję poprzedził, w 2022 roku, bezzałogowy lot testowy Artemis I, w czasie którego kapsuła Orion okrążyła Księżyc.

Zakończona w nocy misja była pierwszym załogowym lotem w ramach programu Artemis, którego celem jest powrót ludzi na Księżyc. Dokonać tego mają członkowie misji Artemis IV, która zaplanowana jest na 2028 rok.

Donald Trump zapowiedział odblokowanie cieśniny Ormuz

Stany Zjednoczone sprawią, by cieśnina Ormuz wkrótce została otwarta, zapowiedział w nocy Donald Trump. Nie wyjaśnił jednak jak miałoby do tego dojść, mówił tylko, że doprowadzi do przywrócenia żeglugi przez Ormuz „w ten lub inny sposób”. „Inne kraje korzystają z tej cieśniny, mamy więc inne kraje, które się zgłaszają i które nam pomogą” - powiedział prezydent USA. Oznajmił też, że nie pozwoli, by Iran pobierał opłaty tranzytowe od statków.

Blokada Cieśniny Ormuz wprowadzona przez Teheran po wybuchu wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem sparaliżowała dużą część światowego handlu ropą i gazem. Konflikt między USA a Iranem przełożył się na wzrost cen i niepokoje na rynkach finansowych. Waszyngton naciska obecnie na sojuszników z NATO, by w ciągu najbliższych dni zadeklarowali konkretne wsparcie w zabezpieczaniu cieśniny.

W przeddzień rozejmu wielkanocnego Rosjanie zaatakowali Sumy

Przerwanie walk na półtorej doby, z okazji prawosławnej Wielkanocy, zapowiadane przez Władimira Putina ma wejść w życie w sobotę o 15 czasu polskiego. Także Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina zaproponowała zawieszenie broni w okresie świąt wielkanocnych i „będzie postępować zgodnie z tą propozycją”.

Do tej pory jednak Rosjanie nie ustają w działaniach wojennych i staraniach o zdobycie nowych terytoriów. Tej nocy atakowali dronami obiekty cywilne. W mieście Sumy, w północno-wschodniej części Ukrainy zaatakowany został blok mieszkalny. Zniszczenia są duże, rany odniosło 14 osób, w tym dziecko.