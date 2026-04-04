Amerykanie stracili samolot A-10 na Bliskim Wschodzie, Rosjanie atakowali z powietrza Sumy i Kijów
Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 3 na 4 kwietnia:
Po tym, jak nad Iranem spadł myśliwiec F-15 (strona irańska podaje, że został zestrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą), Irańczycy poinformowali o strąceniu kolejnej amerykańskiej maszyny. Tym razem chodzi o samolot szturmowy A-10, przeznaczony przede wszystkim do wsparcia wojsk lądowych. Według Teheranu samolot został strącony przez irańską obronę przeciwlotniczą. Nie wiadomo , co się stało z pilotem (A-10 to samolot jednomiejscowy). Wcześniej o tym, że na Bliskim Wschodzie spadł drugi amerykański samolot w ciągu jednego dnia informowała agencja Associated Press.
Projekt budżetu przygotowany przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa na rok 2027 zakłada przeznaczenie 1,5 miliarda dolarów na obronę.
Jak dotąd 365 amerykańskich żołnierzy zostało rannych w działaniach przeciw Iranowi – podał Pentagon. Wśród rannych jest 247 żołnierzy wojsk lądowych, 63 żołnierzy marynarki i 36 żołnierzy sił powietrznych.
Większość rannych – 200 – to podoficerowie, 85 to oficerowie, a 80 stanowią szeregowi.
Jak dotąd w wojnie przeciwko Iranowi zginęło 13 amerykańskich żołnierzy.
W nocy Kijów był celem ataku rosyjskich dronów. Szczątki jednego ze strąconych dronów wywołały pożar trzypiętrowego budynku biurowego w rejonie darnyckim – poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe.
Rosjanie zaatakowali też Sumy – Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy podała, że doszło do pożaru 15-piętrowego budynku, z którego ewakuowano mieszkańców.
Tymczasem Ukraińcy zaatakowali Togliatti, położone nad Wołgą miasto w obwodzie samarskim. Celem ataku były zakład przemysłowy Togliattikauczuk i Zakłady Azotowe Kujbyszew – po ataku w rejonie tych obiektów miał pojawić się ogień. Ranny został pracownik jednego z zaatakowanych przedsiębiorstw.
Ukraińcy przeprowadzili też atak rakietowy na Taganrog, miasto w obwodzie rostowskim. W ataku zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. W wyniku ataku miało dojść do pożaru na terenie magazynu jednej z firm logistycznych.
