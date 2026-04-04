Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 3 na 4 kwietnia:

Drugi amerykański samolot wojskowy zestrzelony nad Iranem

Po tym, jak nad Iranem spadł myśliwiec F-15 (strona irańska podaje, że został zestrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą), Irańczycy poinformowali o strąceniu kolejnej amerykańskiej maszyny. Tym razem chodzi o samolot szturmowy A-10, przeznaczony przede wszystkim do wsparcia wojsk lądowych. Według Teheranu samolot został strącony przez irańską obronę przeciwlotniczą. Nie wiadomo , co się stało z pilotem (A-10 to samolot jednomiejscowy). Wcześniej o tym, że na Bliskim Wschodzie spadł drugi amerykański samolot w ciągu jednego dnia informowała agencja Associated Press.

Pentagon podał najnowszy bilans dotyczący rannych w działaniach przeciw Iranowi

Jak dotąd 365 amerykańskich żołnierzy zostało rannych w działaniach przeciw Iranowi – podał Pentagon. Wśród rannych jest 247 żołnierzy wojsk lądowych, 63 żołnierzy marynarki i 36 żołnierzy sił powietrznych.

Większość rannych – 200 – to podoficerowie, 85 to oficerowie, a 80 stanowią szeregowi.

Jak dotąd w wojnie przeciwko Iranowi zginęło 13 amerykańskich żołnierzy.

Nocny atak Rosjan na Kijów, Ukraińcy atakują zakłady przemysłowe w obwodzie samarskim

W nocy Kijów był celem ataku rosyjskich dronów. Szczątki jednego ze strąconych dronów wywołały pożar trzypiętrowego budynku biurowego w rejonie darnyckim – poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe.

Rosjanie zaatakowali też Sumy – Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy podała, że doszło do pożaru 15-piętrowego budynku, z którego ewakuowano mieszkańców.

Tymczasem Ukraińcy zaatakowali Togliatti, położone nad Wołgą miasto w obwodzie samarskim. Celem ataku były zakład przemysłowy Togliattikauczuk i Zakłady Azotowe Kujbyszew – po ataku w rejonie tych obiektów miał pojawić się ogień. Ranny został pracownik jednego z zaatakowanych przedsiębiorstw.

Ukraińcy przeprowadzili też atak rakietowy na Taganrog, miasto w obwodzie rostowskim. W ataku zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. W wyniku ataku miało dojść do pożaru na terenie magazynu jednej z firm logistycznych.