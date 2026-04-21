Ta 43-kondygnacyjna wieża, zaprojektowana dla osób ceniących design i komfort, realizowana jest przez Resi Capital by Cavatina – jednego z najszybciej rosnących deweloperów rynku mieszkaniowego. Zaoferuje 587 prestiżowych mieszkań, których lokatorzy będą mogli korzystać z prywatnego ogrodu oraz wysmakowanych stref wellness i entertainment, wzbogaconych o starannie dobrane akcenty artystyczne.

„Tak duże zainteresowanie Liberty Tower by Cavatina bardzo nas cieszy, lecz nie zaskakuje. Od czasu Cosmopolitana czy Złotej 44 to pierwszy wysokościowiec w standardzie premium, który powstanie w ścisłym centrum miasta” – mówi Anna Łagowska-Cioch, wiceprezes Resi Capital by Cavatina. „Pierwsze rezerwacje mieliśmy już na etapie uzyskania pozwolenia na budowę, gdyż takiego produktu po prostu nie ma na rynku. Projekt budynku, inspirowany nowojorskimi drapaczami chmur i ekskluzywnymi kompleksami spa, ma przenosić doświadczenie mieszkania w centrum na wyższy poziom” – dodaje.

Produkt, którego dotąd nie było

Na szczególny charakter budynku składają się jego wysokość, lokalizacja oraz strefy well-being. Jednak nie tylko: „Zdecydowaliśmy się na nowatorski rozkład metraży – od przestronnych, ponad 100-metrowych penthouse’ów po liczne kompaktowe apartamenty z wydzieloną strefą sypialną” – wyjaśnia Anna Łagowska-Cioch. To ewenement, bo realizacje podobnego typu mieszczą zwykle połowę zaplanowanej tu liczby mieszkań.

Decyzja o wprowadzeniu mniejszych lokali ściśle wiąże się ze zmianami rynku. „Nasi klienci szukają w centrum alternatywy dla hoteli, miejsca na pobyty biznesowe. Często mieszkają pod miastem, a na weekend przyjeżdżają do Warszawy, by skorzystać z oferty kulturalnej stolicy i spotkać się z przyjaciółmi. Wówczas mniej potrzebują rozbudowanych mieszkań, a bardziej doceniają gustowne przestrzenie wspólne, w których mogą komfortowo spędzić czas z innymi, zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie. Taką funkcję pełnią właśnie ekskluzywne strefy spa, sala kinowa czy business lounge” – uzupełnia. Są też osoby, które inwestycję w prestiżowe lokum traktują po prostu jako bezpieczną lokatę kapitału.

Sztuką jest wysokość

Wieża Liberty Tower by Cavatina osiągnie wysokość 140 m, co uplasuje ją wśród trzech najwyższych budynków mieszkaniowych stolicy. Mieszkania zostaną rozlokowane na 42 piętrach, a parter zajmie kilka lokali usługowych. „Wierzymy, że tym, co skradnie serca mieszkańców, będzie imponująca panorama Warszawy oglądana z wysokości – od dachów Śródmieścia i Pałacu Kultury, przez klimatyczną zabudowę Muranowa, aż po wstęgę Wisły, rysującą horyzont od strony Pragi” – mówi Anna Łagowska-Cioch. „Dotąd najwyższe budynki były zarezerwowane głównie dla biur i biznesu, co wynikało z dawnych planów miasta. Wraz z Liberty Tower by Cavatina chcemy otworzyć centrum na nowy kierunek” – dodaje.

Do dyspozycji mieszkańców będzie pięć poziomów parkingu z 267 miejscami garażowymi, a także pomieszczenia do przechowywania rowerów oraz komórki lokatorskie. Przyszli lokatorzy będą mogli liczyć na obsługę concierge’a, a na etapie zakupu – na wysoki standard obsługi biura sprzedaży, które znajduje się przy ulicy Chmielnej 89 w Warszawie.

Perełką i ważnym wyróżnikiem inwestycji będzie pierwsza kondygnacja, licząca 500 mkw, zaadaptowana na przestrzeń well being i wyszukane miejsca do spotkań. Zostanie podzielona na dwie części. Pierwsza obejmie siłownię z profesjonalnym sprzętem TechnoGym oraz strefę spa i wellness z jacuzzi, saunami, tężniami solankowymi i salą do fizjomasażu. Druga pomieści salę kinową z projektorem oraz salon cygarowy – business lounge z biurkami i aneksem kuchennym. Całość tej kondygnacji będzie obsługiwana przez recepcję wyposażoną w nowoczesny system rezerwacji i pozostanie zamknięta dla osób z zewnątrz.

Na styku biznesu i sznytu dawnej stolicy

Strzelista bryła Liberty Tower by Cavatina, stojąca na granicy Woli i Śródmieścia, będzie czerpać z przenikania się starej i nowej Warszawy. Wzniesiona zostanie w obrębie historycznego centrum miasta – z kameralnym klimatem dawnych kamienic, teatrów, galerii i bogatą ofertą gastronomiczną. Spacerem dojdziemy stąd do Ogrodu Saskiego i Ogrodu Krasińskich, Teatru Narodowego oraz muzeum POLIN. Budynek uzupełni jednocześnie tkankę Woli, „warszawskiego Manhattanu” – jednej z najszybciej rozwijających się części stolicy, z modnymi centrami biznesowymi i rekreacyjnymi, takimi jak Fabryka Norblin czy Browary Warszawskie.

