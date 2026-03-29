Materiał przygotowany przez firmę ORLEN PACZKA

Dane pokazują, że aż 70 proc. rozpoczętych transakcji nie kończy się zakupem. Najsłabszym ogniwem w procesie zakupu są metody dostawy dostępne w e-sklepie. Aż 66 proc. klientów rezygnuje lub zmienia sklep, gdy dostawa nie spełnia ich oczekiwań. W praktyce oznacza to jedno: to nie produkt, lecz dobrze dobrane metody dostawy decydują o końcowej decyzji klienta.

Dostawa przestała być dodatkiem

Jeszcze niedawno logistyka była po prostu ostatnim etapem procesu zakupowego. Liczyło się tylko dostarczenie paczki. Dziś jest jego kluczowym elementem i jedynym fizycznym punktem styku klienta z e-sklepem. Konsument podejmuje decyzję nie tylko na podstawie tego, co kupuje, ale także jak i kiedy to otrzyma.

Najczęstsze powody porzucenia koszyka nie dotyczą samego produktu. Bolączką klientów są: brak preferowanej metody dostawy, zbyt długi czas realizacji zamówienia czy niejasne koszty końcowe. Aż 33 proc. klientów rezygnuje z zakupu z powodu braku ulubionej formy dostawy.

To fundamentalna zmiana: dostawa przestała być kosztem operacyjnym, a stała się częścią oferty. Dlatego e-sklepy coraz częściej budują przewagę dzięki jakości dostępnych metod dostawy – w tym rozwiązań takich jak ORLEN Paczka, które odpowiadają na rosnącą potrzebę wygody i dostępności.

Nie najszybciej, tylko najwygodniej

Paradoks współczesnego e-commerce polega na tym, że choć kurierzy przez lata ścigali się na szybkość, dziś klienci oczekują czegoś innego. Kluczowa stała się przewidywalność procesu dostawy. Nie liczy się dostawa w jeden dzień, lecz dostawa w zadeklarowanym czasie.

Dostawa „na jutro” stała się standardem. Tym, co realnie różnicuje doświadczenie, jest możliwość dopasowania odbioru do własnego stylu życia. Konsument chce wiedzieć, kiedy dokładnie paczka dotrze i czy będzie mógł odebrać ją wtedy, kiedy ma na to czas – wieczorem, w weekend lub w drodze z pracy.

Nieprzypadkowo rośnie znaczenie automatów paczkowych i punktów odbioru. W Polsce funkcjonuje już ponad 100 tys. takich punktów, w tym ponad 60 tys. automatów różnych operatorów. ORLEN Paczka oferuje dostawy do ponad 15 tys. automatów paczkowych i punktów odbioru. To pokazuje, że rynek dostaw stał się wielokanałowy, a klient oczekuje wyboru nie tylko na poziomie: automat lub kurier. Sprzedawcy, chcąc odpowiadać na potrzeby konsumentów, muszą zaoferować usługi różnych operatorów logistycznych, w tym ORLEN Paczki.

Klienci zmieniają punkty odbioru

Co dziesiąty konsument w ciągu miesiąca korzysta z więcej niż jednego punktu odbioru. Wybiera je w zależności od dnia tygodnia lub sytuacji. Może to być automat przy domu, punkt w centrum handlowym lub inne miejsce po drodze do pracy.

Nie bez znaczenia jest też czas na odbiór przesyłki. ORLEN Paczka realizuje dostawy sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty. Natomiast klient ma aż trzy dni robocze na odbiór przesyłki – przy czym weekend nie wlicza się do tego czasu. Jest to szczególnie wygodne dla konsumentów, którzy chcą dopasować logistykę do swojego życia, a nie życie do czasu odbioru paczki.

To oznacza, że e-sklepy nie mogą już myśleć o dostawie w kategoriach jednego rozwiązania. Różnorodność metod dostawy staje się realnym narzędziem zwiększania konwersji.

Doświadczenie buduje lojalność

Rola dostawy nie kończy się na „dowiezieniu” paczki. To właśnie w tym obszarze buduje się lojalność klienta. Użytkownik nie analizuje procesów logistycznych, ale zapamiętuje doświadczenie: czy odbiór był szybki, czy komunikacja była jasna, czy wszystko zadziałało bezproblemowo. To suma tych mikrodoświadczeń decyduje, czy kupujący wróci do sklepu. Lojalność nie wynika z jednorazowego efektu „wow”, ale z powtarzalnej, przewidywalnej jakości.

Jednym z najważniejszych wskaźników jakościowych dla ORLEN Paczki jest NPS (Net Promoter Score), który pokazuje, jak bardzo użytkownicy są skłonni polecić usługę innym. Wysoki poziom 86 punktów potwierdza, że konsekwentne działania w obszarze wygody, dostępności i jakości realnie przekładają się na zaufanie klientów.

Nowa przewaga konkurencyjna

Gdy konkurencja na rynku rośnie, warto traktować logistykę nie jako techniczny dodatek w koszyku czy koszt. Logistyka staje się dziś jednym z najważniejszych elementów strategii sprzedażowej. Włączenie ORLEN Paczki jako jednej z metod dostawy to dziś nie tylko rozszerzenie logistyki – to odpowiedź na zmieniające się oczekiwania rynku.

Koszty dostawy są istotnym elementem struktury marży, dlatego warto współpracować z operatorami, którzy łączą partnerskie podejście do współpracy z wysoką jakością operacyjną. ORLEN Paczka oferuje e-sklepom atrakcyjne warunki cenowe bez ukrytych kosztów i dopłat paliwowych. Sprzedawcy mogą liczyć na bezpłatne odbiory kurierskie od poniedziałku do soboty.

Chcesz nawiązać współpracę? Napisz na dh@orlenpaczka.pl

