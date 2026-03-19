Materiał przygotowany przez firmę Orlen

W odpowiedzi na pogłębiający się w ostatnich latach problem społeczny ORLEN coraz większy nacisk kładzie na aktywizację dzieci i młodzieży, a co za tym idzie – budowanie trwałych fundamentów dla rozwoju sportu w Polsce. Przy podpisywaniu nowych umów ze związkami sportowymi i organizacjami jednym z kluczowych elementów są właśnie inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży. Najlepszym dowodem na to jest skala działań firmy. Blisko 800 tys. młodych ludzi rozwija swoje sportowe pasje w programach wspieranych lub bezpośrednio realizowanych przez ORLEN. To liczba, która pokazuje, że sponsoring realnie wpływa na codzienną aktywność fizyczną młodego pokolenia.

W takim podejściu ważny jest nie tylko wynik sportowy. Podkreślała to kampania społeczna „Sport to szkoła życia” realizowana przez ORLEN. Jej przesłanie było proste. Choć nie każde dziecko zostanie zawodowym sportowcem, wartości nabywane poprzez sport – takie jak wytrwałość, współpraca w zespole, odpowiedzialność – pozostają z młodymi ludźmi na całe życie.

Systemowe wsparcie dla lokalnych klubów w całej Polsce

Jedną z najważniejszych inicjatyw realizowanych w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży jest program Sportowy ORLEN, skierowany do lokalnych klubów i akademii w całej Polsce. Pierwsza edycja programu była realizowana w 2025 roku. Nabór do jego kolejnej odsłony trwał od 2 lutego do 6 marca 2026 roku, a lista beneficjentów zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2026 roku. Na każdą z edycji programu ORLEN przeznaczył po 12 milionów złotych.

Dane z pierwszej edycji najlepiej pokazują skalę przedsięwzięcia: wsparciem objęto 183 kluby i akademie sportowe z całej Polski, w zajęciach uczestniczyły ponad 23 tysiące dzieci i młodzieży, a szkolenia prowadziło 951 trenerów. Program objął 28 dyscyplin sportowych – z wyłączeniem piłki nożnej, która wspierana jest przez ORLEN odrębnymi inicjatywami – w tym wiele klubów wielosekcyjnych działających w lokalnych społecznościach.

Środki trafiły przede wszystkim do małych ośrodków. – Nie rezygnujemy ze wspierania mistrzów, ale sport to nie tylko rywalizacja na najwyższym poziomie. To także inwestycja w rozwój młodych ludzi, ich charakter i zdrowy styl życia. W taki właśnie sposób rozumiemy naszą odpowiedzialność – tłumaczy Paweł Patkowski, dyrektor Biura Sponsoringu Sportu ORLEN.

To w mniejszych miejscowościach często brakuje finansowania, atrakcyjnej oferty dla dzieci. Organizacje sportowe działają głównie dzięki pracy społeczników i pasjonatów. W wielu przypadkach grant z ORLENU pomaga klubom kupić profesjonalny sprzęt treningowy, opłacić wynajęcie obiektów albo zorganizować wyjazd młodych zawodników na zawody.

Wspieranie aktywności sportowej najmłodszych przez ORLEN odbywa się również poprzez inne realizowane programy. Jednym z nich jest Aktywna Szkoła realizowana wspólnie z Fundacją Orły Sportu, której celem jest zwiększenie liczby zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych. W 2025 roku w programie uczestniczyły tysiące uczniów w całej Polsce, a szkoły mogły dzięki niemu rozwijać ofertę zajęć sportowych dla młodych ludzi.

Podobną rolę pełni system szkoleniowy Legia Soccer Schools, który nie dotyczy wyłącznie piłki nożnej, lecz funkcjonuje jako wielosekcyjna sieć treningowa. Obejmuje 230 lokalizacji z zajęciami w różnych dyscyplinach – od piłki nożnej, pływania i koszykówki, przez tenis i siatkówkę, po lekkoatletykę, żeglarstwo, gimnastykę i sztuki walki. W zajęciach regularnie uczestniczy około 6500 dzieci i młodzieży zaangażowanych w ponad 400 zespołach, które odbywają ponad tysiąc treningów tygodniowo, co przekłada się na około 56 000 zajęć rocznie. W ramach tej współpracy realizowane są także różne eventy i wydarzenia, m.in. Igrzyska Legii czy turnieje Legia ORLEN Cup.

Równe szanse w sporcie

ORLEN wspiera również sport dla osób z niepełnosprawnościami. Przykładem tego jest program Futbol Plus obejmujący ponad 70 akademii przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W zajęciach uczestniczy około 1700 zawodników i zawodniczek, a program, w ramach którego finansowane mogą być zakupy specjalistycznego sprzętu, pozwala młodym ludziom rozwijać pasję sportową niezależnie od ograniczeń zdrowotnych.

– Chcemy, aby wszyscy młodzi ludzie, niezależnie od miejsca zamieszkania i swoich ograniczeń, mieli dostęp do zajęć sportowych, które pomagają im budować pewność siebie, zdrowe nawyki oraz relacje z rówieśnikami. Sport jest jednym z najważniejszych narzędzi wzmacniania wspólnoty i poczucia sprawczości – mówi Sylwia Snopkiewicz, dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu w ORLEN.

Wsparcie od pierwszego treningu

Jednym z ważnych kierunków działań firmy ORLEN jest budowanie ścieżki rozwoju młodych sportowców, od pierwszego treningu w lokalnym klubie aż po sport profesjonalny. Dlatego w wielu projektach realizowanych przez spółkę, a także w partnerstwach ze związkami sportowymi i organizacjami, istotnym elementem są programy skierowane do dzieci i młodzieży.

Przykładem takiego podejścia jest program Piłkarska Przyszłość z ORLENEM, który zapewnia systemowe wsparcie akademiom piłkarskim. Obejmuje on około 4 tysięcy zawodniczek i zawodników oraz 20 klubów szkoleniowych. To właśnie w lokalnych akademiach pierwsze sportowe kroki stawiali dziś reprezentanci Polski, m.in. Przemysław Frankowski, Paweł Dawidowicz czy Kacper Urbański.

ORLEN Orlik Basket Cup to jeden z największych projektów koszykarskich dla młodzieży w Polsce, w którym uczestniczy około 80 tysięcy młodych zawodników i zawodniczek. Z kolei Akademia Motorsportu ORLEN, realizowana we współpracy z Polskim Związkiem Motorowym, wspiera rozwój młodych kierowców wyścigowych. W sezonie 2026 do programu zaproszono 15 zawodników i zawodniczek startujących w różnych kategoriach – od kartingu aż po Formułę 3.

Współpracując ze związkami sportowymi, ORLEN konsekwentnie podkreśla znaczenie programów szkoleniowych dla młodego pokolenia. Dlatego częścią wielu partnerstw są inicjatywy rozwijające talenty dzieci i młodzieży. Jednym z przykładów jest program ORLEN Szukamy Następców Mistrza, skierowany do adeptów sportów zimowych. W jego ramach funkcjonuje również cykl zawodów ORLEN Cup oraz ORLEN Cup Kids, organizowanych przez Polski Związek Narciarski. To właśnie w tym systemie szkolenia rozwijał się m.in. 19-letni Kacper Tomasiak, wicemistrz olimpijski z Mediolanu-Cortiny.

Wsparcie dla młodych talentów

Zaangażowanie firmy obejmuje również wspieranie indywidualnych młodych talentów, które dopiero rozpoczynają swoją drogę w sporcie. Przykładem jest młody snookerzysta Michał Szubarczyk, uznawany za jeden z najbardziej obiecujących talentów w tej dyscyplinie. Takie wsparcie pozwala im zdobywać doświadczenie i stopniowo budować swoją pozycję na międzynarodowej arenie.

Działania ORLENU – mecenasa sportu, kultury i nauki na rzecz młodego pokolenia – nie ograniczają się jednak wyłącznie do aktywizacji sportowej. Przykładem jest program Kulturalny ORLEN, który powstał na wzór programu sportowego. W jego pierwszej edycji zapewniono ponad 63 tysiące miejsc na zajęcia artystyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży w całej Polsce, realizowanych przede wszystkim lokalnie, blisko społeczności, w których młodzi ludzie rozwijają swoje pasje.

