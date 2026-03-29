Obie spółki wchodzą w nowy etap współpracy. Co to oznacza dla polskiego rynku?

Maciej Nowosielski: To bardzo naturalny moment na ten krok. Polski rynek płatności cyfrowych osiągnął dziś skalę i dojrzałość nie do pomyślenia jeszcze kilkanaście lat temu – z 1,6-proc. udziału w transakcjach cyfrowych UE w 2004 r. doszliśmy do blisko 10 proc. obecnie, rosnąc znacznie szybciej niż średnia europejska. W tym kontekście integracja to odpowiedź na potrzeby rynku, który oczekuje skali, spójności i innowacji. Już teraz rozliczamy do 11 mln transakcji dziennie i obsługujemy ok. 30 proc. obrotu bezgotówkowego w Polsce, więc to kolejny naturalny krok w naszym rozwoju.

Jakie konkretne korzyści przyniesie integracja sprzedawcom i konsumentom?

Wychodzimy naprzeciw realnej potrzebie rynku. Właśnie brak preferowanej metody płatności jest powodem porzucenia koszyka przez co najmniej 10–12 proc. polskich konsumentów. To ogromna skala strat. ONEcommerce pozwoli klientom korzystać z ich ulubionych metod płatności zarówno w kanale online, jak i w punktach stacjonarnych z terminalami. Chcemy, żeby bez względu na kanał sprzedaży – online czy offline – klient zawsze miał do dyspozycji dokładnie to, czego potrzebuje. Chcemy być nie tylko największym, ale i najbardziej innowacyjnym graczem, partnerem pierwszego wyboru.

Polska e-commerce rośnie dynamicznie. Co pokazują dane?

To trwała transformacja, nie chwilowy trend. Polska wyprzedza już średnią UE pod względem liczby transakcji cyfrowych per capita – to jest 429 wobec 386 – i jest szóstym co do dynamiki wzrostu rynkiem płatniczym w Europie. Płatności zbliżeniowe stały się u nas standardem. Ich udział w POS przekracza 80 proc. przy unijnej średniej na poziomie niecałych 70 proc. Polacy po prostu szybciej i chętniej adaptują nowości płatnicze niż ich europejscy odpowiednicy.

Które metody płatności cieszą się dziś największą popularnością?

Dziś wyraźnie widzimy, że największą popularnością cieszą się płatności, które są najszybsze i najbardziej „niewidoczne” dla użytkownika. Coraz częściej to portfele cyfrowe, takie jak Apple Pay, Google Pay, stają się naturalnym wyborem, bo są zintegrowane ze smartfonem i pozwalają sfinalizować transakcję jednym gestem. To potwierdza szerszy trend. Płatność przestaje być osobnym etapem, a staje się funkcją urządzenia.

W erze AI i rosnących zagrożeń cybernetycznych – czego potrzebują dziś klienci?

Samo udostępnienie terminala czy bramki płatniczej to dziś absolutnie za mało. Merchanci potrzebują pełnego ekosystemu – programów lojalnościowych i skutecznej ochrony przed oszustwami. Widzimy bardzo wyraźnie, że klienci wybierają rozwiązania intuicyjne i szybkie. Dlatego rozwój płatności idzie dziś w kierunku maksymalnego skracania ścieżki zakupowej i dopasowania metody płatności do kontekstu użytkownika – tak aby była ona jak najbardziej naturalna i bezwysiłkowa.

Jak ta integracja wpisuje się w strategię Grupy Nexi?

Polska osiągnęła poziom cyfryzacji płatności porównywalny z Niemcami czy Francją, choć ogólny wskaźnik cyfryzacji gospodarki plasuje ją wciąż w środku europejskiej stawki. To paradoks, który dobrze ilustruje wyjątkowość naszego rynku. System płatniczy nie tylko nadąża za transformacją cyfrową. On ją wyprzedza i napędza.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ FIRMĘ PRZELEWY24 ORAZ POLSKIE ePŁATNOŚCI