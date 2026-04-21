Decyzja została ogłoszona po tym, jak wstrzymano wizytę wiceprezydenta J.D. Vance’a w Pakistanie, gdzie planowano drugą rundę negocjacji z Iranem. Jak poinformował amerykański urzędnik, powodem był brak odpowiedzi Teheranu na stanowisko USA.

Reklama Reklama

Donald Trump ogłasza przedłużenie zawieszenia broni

Prezydent przekazał informację za pośrednictwem platformy Truth Social. Zaznaczył, że otrzymał od Pakistanu – który podejmuje próby mediacji w celu zakończenia konfliktu – prośbę o wstrzymanie wszelkich ataków. Trump oświadczył, że zawieszenie broni będzie obowiązywać do momentu, aż „przywódcy i przedstawiciele Iranu przedstawią wspólną propozycję”. Iran nie odniósł się do tej deklaracji natychmiast po jej ogłoszeniu.

„W związku z faktem, że rząd Iranu jest poważnie podzielony, co nie jest zaskakujące, oraz na prośbę marszałka polowego Asima Munira i premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, poproszono nas o wstrzymanie ataku na Iran do czasu, gdy jego przywódcy i przedstawiciele przedstawią wspólną propozycję. W związku z tym nakazałem naszym siłom zbrojnym kontynuowanie blokady i utrzymanie gotowości i zdolności do działania. Dlatego przedłużę zawieszenie broni do czasu przedstawienia ich propozycji i zakończenia rozmów w taki czy inny sposób” – napisał prezydent Trump.

Wypowiedź Trumpa stanowi wyraźne odejście od jego wcześniejszych komentarzy. W rozmowie z CNBC stwierdził wcześniej, że jeśli Iran nie zgodzi się na amerykańskie żądania, „spodziewa się bombardowania”.

Iran wzywa Stany Zjednoczone do zniesienia blokady

Ze swojej strony Iran wcześniej wezwał Stany Zjednoczone do zniesienia blokady morskiej Cieśniny Ormuz. Minister spraw zagranicznych Iranu, Abbas Araghchi, określił tę blokadę mianem „aktu wojny”.

Nawet jeśli obie strony powrócą do stołu negocjacyjnego, pozostaje wiele kluczowych punktów spornych. Dotyczą one przede wszystkim irańskiego programu nuklearnego oraz Cieśniny Ormuz – strategicznego szlaku transportu ropy i gazu.

Narastające napięcia i groźba eskalacji ze strony Iranu ograniczyły ruch statków przez cieśninę, co doprowadziło do amerykańskiej blokady irańskich portów. Według marynarki wojennej USA działania te zmusiły 28 statków do zawrócenia.