Dom mobilny to dzisiaj, jak zauważa serwis, najczęściej niewielki dom całoroczny stojący na stalowej ramie z kołami. W środku domu znaleźć można salon, sypialnię, kuchnię i łazienkę, a czasami również antresolę. Jego wnętrze jest gotowe do zamieszkania nawet przez cały rok, a konstrukcja bywa niejednokrotnie ocieplona.

Reklama Reklama

Ile kosztuje dom mobilny w Polsce?

Na polskim rynku, jak podaje dobrzemieszkaj.pl, dostępne są różne wielkości domów na kółkach. Ponadto znaleźć można warianty „off grid”, mogące funkcjonować dzięki panelom słonecznym i własnym zbiornikom na wodę.

Ceny najmniejszych modeli domów mobilnych (ok. 15-18 mkw.) zaczynają się od ok. 70 tys. zł, natomiast większe konstrukcje (ok. 35 mkw.) to wydatek rzędu ok. 120-160 tys. zł. W przypadku domów o powierzchni ok. 50 mkw. ceny wzrastają do ok. 200-250 tys. zł.

Dom mobilny a przepisy

Korzystanie z domów mobilnych w Polsce napotyka często, jak zauważa dobrzemieszkaj.pl, problemy prawne. W przepisach brak jest bowiem jednej, prostej definicji domu na kółkach. Zazwyczaj jest on traktowany przez urzędy jako tymczasowy obiekt budowlany, z czym jednak wiążą się ograniczenia. Taki dom może być wówczas użytkowany w jednym miejscu przez ok. 180 dni, po których powinien zmienić lokalizację.

„Część urzędów uznaje, że nawet domek na kołach wymaga zgłoszenia, jeśli stoi dłużej i pełni funkcję mieszkalną. Inne patrzą na niego jak na przyczepę. Jeszcze inne wymagają pełnej procedury budowlanej, szczególnie gdy podłączone są media. W efekcie inwestorzy często zaczynają od jednego pytania, a kończą z trzema różnymi odpowiedziami z trzech różnych instytucji” – podkreśla dobrzemieszkaj.pl.

Jednocześnie przypomina, że domu mobilnego nie można postawić gdziekolwiek. Musi on stanąć na prywatnej działce – zgodnie z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego. W przeciwnym wypadku może zostać uznany za samowolę budowlaną.

