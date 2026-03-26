Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób zmieni się proces pozyskiwania informacji przez ZUS.

Jakie założenia przyświecają wprowadzeniu nowych regulacji.

Jakie dane mają zostać objęte nowym mechanizmem udostępniania.

Jakie są opinie ekspertów na temat zmian.

ZUS miałby zyskać nowe uprawnienia za sprawą zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowych regulacji ma być obecnie na etapie konsultacji wewnętrznych w Ministerstwie Finansów.

ZUS zyska nowe uprawnienia. Czemu mają służyć?

Z informacji portalu Prawo.pl wynika, że przygotowywana jest zmiana przepisów, dzięki której ZUS mógłby samodzielnie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pozyskiwać dane Polaków zgromadzone w bazie Krajowej Administracji Skarbowej. Wykorzystywano by je przy prowadzeniu indywidualnych spraw.

Aktualnie dane z tej bazy udostępniane są przez Szefa KAS wyłącznie na żądanie ZUS i tylko w określonych sytuacjach, na przykład w celu weryfikacji własnych danych ZUS lub do opracowania aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych. Aby je uzyskać organ musi złożyć wniosek do Krajowej Administracji Skarbowej.

– ZUS już dziś może występować o tego typu dane w indywidualnych sprawach w związku z prowadzonymi postępowaniami. Z projektu wynika, że zyska łatwy, bo zautomatyzowany, dostęp do szerokiego zakresu danych o płatnikach – komentuje w rozmowie z portalem Prawo.pl Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa pracy i zabezpieczeń społecznych.

Jak miałyby się zmienić przepisy? Chodzi o ten zapis

Portal Prawo.pl dotarł do projektu ustawy. Jak podaje serwis, kluczowy jest jeden nowy zapis w projekcie ustawy. Zgodnie z dodanym art. 52Ab:

"Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, o których mowa w art. 68 ust. 1, art. 69 oraz art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2026 r., poz. 199), dane i informacje zgromadzone w systemach teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (ust. 1)."

Jak stanowi ust. 2, te dane i informacje będą udostępniane w drodze teletransmisji danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego bez konieczności składania każdorazowo wniosków o udostępnienie. Szczegółowe warunki techniczne ma określać porozumienie zawarte pomiędzy Szefem KAS a ZUS.

"Proponowane brzmienie art. 52ab ustawy o KAS ma na celu zapewnienie możliwości pozyskiwania przez ZUS danych udostępnianych z zasobów informacyjnych KAS bez konieczności każdorazowego składania wniosku o udostępnienie danych" – wyjaśnia w uzasadnieniu Ministerstwo Finansów.

Jakie dane mógłby sprawdzać ZUS? Zakres jest szeroki

Dane z bazy KAS, do których dostęp uzyskałby ZUS obejmują szeroki zakres informacji podatkowych, m.in.:

czy w dokumentach wykazywany był przychód, dochód, strata, podatek zerowy, koszty uzyskania – dane o wysokości, w tym VAT

wysokość nadpłaty/zwrotu/podatek zerowy z tytułu podatku dochodowego/VAT wraz z terminem zwrotu

zgłoszone rachunki bankowe

Tego typu informacje miałyby pomóc ZUS skuteczniej dochodzić należności. Jak wyjaśnia w uzasadnieniu Ministerstwo Finansów, rezultatem działań ma być m.in. zmniejszenie zakresu obowiązków informacyjnych klientów wobec ZUS oraz zapewnienie dostępu do danych z wybranymi instytucjami państwowymi w celu zwiększenia efektywności realizacji zadań publicznych i poprawy efektywności działania administracji państwowej.

Oceny proponowanych zmian. Eksperci są sceptyczni

Eksperci, z którymi rozmawiał portal Prawo.pl, przyznają, że proponowane zmiany mogą budzić wątpliwości.

– Zakres danych, które będą udostępniane przez KAS innym instytucjom, daleko wykracza poza to, co jest im niezbędnie potrzebne dla załatwienia spraw osób zainteresowanych związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym – uważa Przemysław Hinc, doradca podatkowy i członek zarządu w kancelarii PJH Doradztwo Gospodarcze.

– Niewątpliwie ZUS uzyska w ten sposób wygodny dostęp do szerokiego zakresu danych. Nie będzie przy tym musiał występować z wnioskami o ich udostępnienie, co znacznie przyspieszy ich pozyskanie – mówi mec. Magdalena Januszewska. – Trudno dzisiaj przewidzieć, jak w praktyce będzie wyglądało stosowanie tego przepisu, bo zapewne wymagać to będzie ustaleń między ZUS i KAS. Można się jednak spodziewać, że będzie to narzędzie szeroko stosowane w postępowaniach prowadzonych przez ZUS – dodaje ekspertka.