Nadchodzi wzmocnienie systemu kontroli inwestycji zagranicznych. Analiza

Wszczęcie procedury kontrolnej z urzędu

Po szóste projekt rozporządzenia przewiduje obowiązek zapewnienia organowi kontrolnemu uprawnienia do wszczęcia procedury kontrolnej z urzędu względem inwestycji zagranicznych, które nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia, ale wobec których organ ma podstawy, aby uznać, że mogą wpłynąć na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Zgodnie z projektem takie uprawnienie powinno przysługiwać organowi przez co najmniej 15 miesięcy od dokonania inwestycji. Rozwiązanie to z jednej strony wydaje się stanowić bezpiecznik pozwalający na kontrolę inwestycji budzącej uzasadnione obawy organu. Jednak z drugiej strony stwarza niepewność prawa po stronie inwestorów zagranicznych, których inwestycja nie jest objęta zakresem obowiązku zgłoszenia, a mimo to mogłaby wobec nich zostać wszczęta procedura kontrolna, skutkująca nawet następczym nałożeniem środka prowadzącego do wycofania inwestycji.

Ścisłe terminy na poinformowanie Komisji

Po siódme polski ustawodawca będzie musiał dostosować mechanizmy współpracy i wymiany informacji z Komisją Europejską i państwami członkowskimi UE, w tym wprowadzając ścisłe terminy na poinformowanie Komisji przez krajowy organ o zgłoszonych inwestycjach.

Warto jeszcze mieć na uwadze, że choć projekt rozporządzenia nie zakłada takiego obowiązku, to zachęca do objęcia systemem kontroli inwestycji typu greenfield (które, w przeciwieństwie do nabycia udziałów lub akcji w już funkcjonującym przedsiębiorcy, polegają na utworzeniu nowego przedsiębiorcy). Zatem polski ustawodawca może zdecydować się na rozszerzenie obecnego reżimu także i na tej płaszczyźnie.

W każdym jednak razie rewizja obowiązującej ustawy powinna być okazją do wyeliminowania niespójności i niejasności w polskim systemie kontroli inwestycji zagranicznych. Ponadto, w świetle przewidzianego w projekcie rozporządzenia obowiązku ustanowienia i posiadania systemu kontroli, pożądana wydaje się również rezygnacja z „tymczasowości” regulujących go przepisów.

Konsekwencje dla inwestorów

Istotne rozszerzenie zakresu kontroli oznacza, że znacznie większa liczba inwestycji zagranicznych będzie podlegać dokładnej analizie i ocenie zgodności z nowymi ramami prawnymi. Dostosowanie strategii inwestycyjnych do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego będzie wymagać od przedsiębiorców dokładnego przeglądu obecnych i planowanych inwestycji. Proces adaptacji może ułatwić wczesne zaangażowanie zespołów prawnych, co pozwoli na płynniejsze poruszanie się po zawiłościach związanych z inwestowaniem w UE.