„Podjąłem decyzję o zawieszeniu Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych – prok. Tomasza Janeczka. To człowiek Ziobry, który udowodnił, że partyjne interesy i medialne ustawki stawia wyżej niż elementarne bezpieczeństwo państwa i powagę własnego urzędu” – napisał w mediach społecznościowych Waldemar Żurek.

„Albo służysz Rzeczypospolitej i przestrzegasz prawa, albo ponosisz natychmiastowe konsekwencje” – dodał

Dziennikarze TV Republika i posłowie PiS w siedzibie Prokuratury Krajowej

Rzecznik prasowy prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak w opublikowanym komunikacie przekazała, że zawieszenie ma związek z wszczęciem postępowania wyjaśniającego, z uwagi na „uzasadnione podejrzenie, że prokurator Tomasz Janeczek swoim zachowaniem dopuścił się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa oraz uchybił godności urzędu”.

Jak wyjaśniono, chodzi o wydarzenie ze środy 20 maja, kiedy prok. Janeczek, używając własnej karty identyfikacyjnej, wprowadził do strefy ochronnej siedziby Prokuratury Krajowej osoby, które w sposób nieuprawniony, bez wymaganej karty identyfikacyjnej „Wizyta”, przekroczyły bramki zabezpieczające oraz przebywały w holu budynku „A”, tj. pracowników TV Republika Michała Rachonia, Jarosława Olechowskiego, Adriana Stankowskiego, Miłosza Kłeczka i Janusza Życzkowskiego oraz posłów Jana Mosińskiego, Krzysztofa Lipca i Agnieszkę Wojciechowską van Heukelom.

Prok. Janeczek udzielił również wywiadu TV Republika w siedzibie Prokuratury Krajowej, stwierdzając, że „ze Zbigniewem Ziobrą się nie udało, to trzeba się wziąć za żonę ministra i za stację Republika. (...) to mamy kolejny przykład, że w Polsce jest nawet więcej niż kryptodyktaturą, że w Polsce, dla mnie przynajmniej, jest dyktaturą”. W komunikacie wskazano, iż „Tomasz Janeczek nie posiada wiedzy na temat postępowania, co do którego się wypowiedział, gdyż nie jest prokuratorem referentem, a sprawa ta nie pozostaje w zakresie jego kompetencji nadzorczych”.

PK podała, że prokurator generalny Waldemar Żurek podczas piątkowego spotkania z prok. Tomaszem Janeczkiem poinformował go o decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych, szczegółowo przedstawiając jej uzasadnienie. Prokurator Janeczek odmówił odbioru tego dokumentu.

Prok. Janeczek został zawieszony w czynnościach służbowych na 6 miesięcy, tj. do 21 listopada 2026 r.