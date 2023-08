Pracodawca według „Rzeczpospolitej”

– Takie działania są już dziś trochę anachroniczne, często bowiem te kodeksy są martwe – przyznaje dr Mellibruda. – Ważniejsze jest, jak top management traktuje wartości i co z nimi robi. Trochę dyskwalifikującym jest też podkreślanie przez zarządzających funkcjonowania tzw. dobrych praktyk, bo jest to popłuczyna po „bench markingach”, czyli porównywaniu się do tego, co robi konkurencja. Wynika to czasem z mody, od której zarządzanie nie jest wolne. Tymczasem ważne jest to, czego firma nie robi i jakich błędów unika.

Psycholog biznesu jako konkretny przykład podaje często przeprowadzane badanie satysfakcji pracowników, „co może dobrze brzmi, ale wcale nie świadczy o nowoczesności, co więcej może być przejawem sztywnego zapatrzenia w przeszłość”. Zdaniem Mellibrudy „ujawniająca się przy tej okazji deklaratywność, to nowa postawa społeczna, w której zawarta jest duża doza kłamstwa, wynikającego z nowych standardów związanych z trzecim wymiarem egzystencji czyli światem wirtualnym”. Mechanizm ten opisał były pracownik Google’a Seth Stephens Davidowitz w bestsellerowej książce „Wszyscy kłamią”. Wykorzystując big data, autor przeanalizował zachowania setek tysięcy ludzi.

– Wniosek był zaskakujący: ludzie co innego mówią w ankietach, a co innego ich interesuje – podkreśla ekspert. – Deklaratywność jako nowa fasada XXI wieku obecna jest też w miejscach pracy. Dlatego w nowoczesnym zarządzaniu powinna się pojawić koncepcja radzenia sobie z deklaratywnością postaw menedżerów i pracowników. To warunek powodzenia.

Osobowość w centrum

Poprzeczka jest więc postawiona bardzo wysoko, ale kiedy przeanalizujemy kariery najbardziej znanych w świecie postaci biznesu, wątpliwości co do tego, jak ważną rolę pełni osobowość twórcy firmy, znikają. Jaką więc osobowością powinien dziś charakteryzować się menedżer i pracodawca? Jakie cechy są kluczowe?

– To, po pierwsze, ciekawość, cecha umierająca, choć obecna w naszym życiu od urodzenia. Rodzimy się z ciekawością i złością, to drugie uczucie pozostaje, ale pierwsze zamieniane jest na substytuty. Po drugie, niezbędna jest przetrawiona, przyswojona wiedza z zakresu zarządzania i dyscyplin pokrewnych. Większość przedsiębiorców przeszła mnóstwo szkoleń, ale niewiele z tego wynika, mnóstwo wiedzy nie zostało wdrożonej i wykorzystanej, i nie odnosi się to tylko do Polski. To powinno być więcej niż gotowość do wdrożenia rozwiązań, to musi być cecha myślenia.

Trzecim czynnikiem, zdaniem eksperta, jest umiejętność myślenia na kilku poziomach „o zjawiskach w biznesie i o ludziach związanych z zarządzaniem, ale również – i to jest nowość roku 2023 – myślenia o sobie”.