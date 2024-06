W pracy konieczna jest równowaga

– To kwestia świadomości, bo ciągle jest tak, że w różnych badaniach część respondentów odpowiada, że nie dostrzega w Polsce problemu nierównych płac. Uważają, że płace są równe dla kobiet i mężczyzn – mówi prof. Iga Magda. Wprowadzenie obowiązku publikowania widełek wynagrodzeń ma na celu zwiększenie tej świadomości i eliminację ukrytych dyskryminacji płacowych. Ważnym aspektem jest też kwestia wynagrodzeń dla osób wchodzących na rynek pracy. – Badania pokazują, że nawet tuż po ukończeniu studiów kobiety mają mniejsze zarobki o 15–20 procent niż mężczyźni. Wprowadzenie widełek płacowych w ogłoszeniach o pracę może zniwelować ten problem, umożliwiając kobietom lepsze negocjacje wynagrodzeń i zapewniając bardziej równe warunki na starcie kariery zawodowej – dodaje ekspertka.

Kolejnym czynnikiem, który przyczynia się do luki płacowej, jest macierzyństwo. Kobiety, które decydują się na urodzenie dziecka, często doświadczają spadku dochodów oraz trudności w powrocie na rynek pracy, szczególnie na podobne lub wyższe stanowisko. Luka płacowa wynika także z braku transparentności w wewnętrznych procesach awansów oraz regulaminów wynagradzania pracowników i pracowniczek. Prof. Magda, wskazując na pogłębianie się tu nierówności płacowych, mówi: – Dochody kobiet, które decydują się na urodzenie dziecka, maleją czasem o kilkadziesiąt procent w stosunku do kobiet, które nie mają dzieci. Tymczasem mężczyźni doświadczają zjawiska tzw. premii za ojcostwo: ich wynagrodzenia rosną, bo urodziło im się dziecko – mówi profesor.

Nowe dyrektywy unijne, w tym urlopy rodzicielskie tylko dla ojców, mają na celu większe zaangażowanie ojców w opiekę nad dzieckiem, co może przyspieszyć powrót matek do pracy, zmniejszając tym samym ich straty w doświadczeniu zawodowym i zapewniając bardziej równe wynagrodzenia. Prof. Magda podkreśla: – Urlopy rodzicielskie tylko dla ojców, które przepadają, jeżeli ojciec ich nie wykorzysta, pozwalają zaangażować ojców w opiekę, dzięki temu część przynajmniej matek wróci szybciej na rynek pracy. A szybszy powrót na rynek pracy to mniejsza strata doświadczenia zawodowego, szansa na szybszy awans, a tym samym wyższe wynagrodzenia i bardziej równe wynagrodzenia – wylicza.

Kluczem do zmiany przewodnik „Na drodze do równowagi”

Przy okazji konkursu RównoWaga odbywa się premiera przewodnika „Na drodze do równowagi”. Przewodnik doradza, jak stworzyć miejsce pracy przyjazne każdemu, bez względu na płeć. Znalazły się w nim konkretne rozwiązania, które działają w praktyce, nie tylko w teorii. Jak mówi Joanna Maliszewska-Mazek, dyrektorka projektów Kulczyk Foundation i współautorka przewodnika, jest on merytorycznym źródłem wiedzy dla małych i dużych przedsiębiorstw oraz NGO-sów i samorządów. – Krok po kroku przeprowadza on przez teoretyczne i praktyczne aspekty dążenia do równowagi płci w pracy – wyjaśnia dyrektorka.

Jednym z kluczowych tematów poruszanych w przewodniku jest zdrowie menstruacyjne i menopauzalne w miejscu pracy. Mimo że są to kwestie naturalne, wciąż pozostają jednym z najczęściej przemilczanych tematów.

I tak, środki menstruacyjne w toaletach są rzadkością, a co piąta kobieta przyznaje, że miesiączki utrudniają jej wykonywanie codziennych obowiązków. Podobnie jest z menopauzą – co szósta Polka musiała wziąć wolne z powodu jej objawów. Dominika Kulczyk, inicjatorka konkursu, zauważa: – RównoWaga to pierwsza inicjatywa, która podkreśla zdrowie kobiet w kontekście wyrównywania szans w pracy. Środki menstruacyjne powinny być dostępne tak samo jak papier toaletowy. To kwestia fizjologii, a nie wyboru.