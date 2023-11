W japońskiej firmie Piala paliło około 30 procent pracowników. Niepalący pracownicy już kilka lat temu protestowali przeciwko sytuacji, w której przerwy na papierosa wpływały na produktywność firmy. W efekcie zarząd firmy przemyślał politykę urlopową i dał tym, którzy prowadzą zdrowszy tryb życia, dodatkowe 6 dni płatnego urlopu rocznie. To bardzo poważna dodatkowa korzyść dla pracownika w kraju, w którym maksymalny wymiar urlopu wynosi 20 dni rocznie, a brak zwolnień chorobowych zmusza do wykorzystywania dni wolnych w czasie niedyspozycji zdrowotnej.

Reklama

Czytaj więcej Zdrowie Przetworzona żywność uzależnia jak... narkotyk. Wyniki badania Wyniki najnowszych badań bezlitośnie podsumowują specyfikę przetworzonej żywności: nie dość, że jej spożywanie sprzyja wzrostowi ryzyka zachorowania na raka, otyłość lub choroby serca, to jeszcze jest uzależniające w stopniu porównywalnym z alkoholem lub nikotyną.

Decyzja firmy nie wzięła się znikąd – koszty palenia dla produktywności firm i gospodarek jako całości są olbrzymie. W USA koszty utraconej produktywności z powodu chorób i schorzeń związanych z paleniem szacowane są przez CDC (Centers for Disease Control and Prevention) na 185 mld dolarów rocznie, dodatkowe 180 mld to koszty przedwczesnych śmierci palaczy, a do tego 7 mld wynosić mają koszty utraconej produktywności w wyniku śmierci osób narażonych na bierne palenie. Koszty te wynikają zarówno z wspomnianych absencji chorobowych, jak i ze zjawiska nazywanego prezenteizmem, czyli mniejszej efektywności palących pracowników obecnych w pracy, ale słabiej pracujących z uwagi na ich stan zdrowia.

Również w Polsce koszty palenia są olbrzymie. Z danych służb sanitarno-epidemiologicznych wynika, że osoba paląca w rodzinie pomniejsza jej roczne dochody o około 5040 zł przez sam zakup papierosów. A do tego dochodzą koszty związane z liczniejszymi absencjami chorobowymi i ograniczenie zdolności do pracy. Rocznie w Polsce z powodu palenia umiera przedwcześnie około 70 tysięcy osób – to więcej niż razem z powodu wypadków, picia alkoholu, używania narkotyków, samobójstw, morderstw i AIDS.

Zastosowane przez japońską firmę rozwiązanie mające zachęcić do niepalenia spodobałoby się Polakom. Już w 2022 roku serwis Pracuj.pl podawał, że 60 procent ankietowanych potencjalnych pracowników uważa, iż oferta dodatkowych dni wolnych dla niepalących zwiększyłaby atrakcyjność oferty pracy.