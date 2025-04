Tak wynika z raportu ZUS „Absencja chorobowa w 2024 r.”. Dane pokazują, że w minionym roku na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy ponad 290 mln dni, zarówno ze względu na chorobę własną, jak i z tytułu opieki nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. W porównaniu z 2023 r. wykorzystano więcej o 2,8 mln dni, przy większej o 0,4 mln liczbie wystawionych zaświadczeń lekarskich.

Nowy raport chorobowy ZUS. Mniej kobiet w ciąży na zwolnieniach lekarskich

We wspomnianym raporcie przeanalizowano głównie absencję z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS (można być też ubezpieczonym w innym systemie, np. KRSU). Jest to populacja, której wystawiono ponad 92 proc. ogółu zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej (na blisko 87 proc. ogółu dni absencji z tego tytułu). Jak to wygląda w liczbach bezwzględnych?

Z danych wynika, że takim osobom w 2024 r. wystawiono 22,2 mln zaświadczeń lekarskich (dla porównania 21,9 mln w 2023 r.). W efekcie spędzili oni na zwolnieniu 240 mln dni (237,3 mln dni w 2023 r.).

Od lat wyraźnie utrzymuje się przewaga zaświadczeń wydawanych kobietom. Ich liczba jest pośrednio związana z absencją w okresie ciąży. Zazwyczaj odsetek wystawionych kobietom zaświadczeń lekarskich wynosi ponad 55,5 proc. W 2022 r. było to 55,5 proc., w 2023 r. – 55,7 proc., a w 2024 r. – 55,5 proc. ogółu zaświadczeń.