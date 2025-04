Zasiłek dla bezrobotnych w górę. Prezydent podpisał ważną ustawę

Nowa ustawa, uchwalona przez Sejm 20 marca 2025 r., zastąpi ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy, poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki. Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia w Polsce, przede wszystkim na miejscach pracy wysokiej jakości. Drugim celem ma być dostosowanie kadr do zmienionych potrzeb rynku pracy wynikających z postępu technologicznego i cyfrowego, transformacji energetycznej i procesów demograficznych.

Reklama

Zmiany dla bezrobotnych

Zniesione zostało powiązanie osoby bezrobotnej z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Bezrobotny będzie mógł się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy, na terenie którego mieszka.

Nie będzie już zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego przysługującego bezrobotnym, którzy posiadają okres uprawniający do zasiłku wynoszący mniej niż 5 lat. Osoby takie będą otrzymywały zasiłek w wysokości 100 proc.

Indywidualny Plan Działania (IPD) nie będzie już opracowywany dla każdej osoby bezrobotnej. Otrzyma go tylko bezrobotny zarejestrowany przez ponad 120 dni oraz bezrobotny lub poszukujący pracy do 30. roku życia. W okresie realizacji IPD pracownik PUP będzie częściej spotykał się z klientem – co najmniej raz na 30 dni, a nie jak obecnie - na 60 dni.

Nowością jest pożyczka edukacyjna w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Będzie udzelana na pokrycie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych, potwierdzenia wiedzy i umiejętności, uzyskania dokumentów potwierdzających nabycie wiedzy i umiejętności oraz na kontynuację nauki w formach szkolnych. Po spełnieniu wskazanych warunków będzie możliwość umorzenia 20 proc. kwoty pożyczki.