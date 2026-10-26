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Jan Szyszko zrezygnował ze stanowiska wiceministra funduszy i polityki regionalnej
Głosowanie w sprawie dwukadencyjności przelało czarę goryczy. Uważam, iż trzeci rok rządów brutalnie pokazuje, że koalicja 15 października bardzo rozjechała się z oczekiwaniami wyborców. Zapomniała, czym miała być, gdy wygrywała wybory i co obiecywała. W tym roku mieliśmy kilka przykładów, które w aż zbyt wyrazisty i symboliczny sposób pokazywały, że nasze wartości ustąpiły miejsca bieżącym, politykierskim interesom.
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