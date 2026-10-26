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Jan Szyszko: W KO jest bardzo dużo osób, które wolałyby koalicję z Mentzenem niż z Lewicą

Zawsze będę pamiętał Szymonowi Hołowni, że sześć lat temu zjednoczył nas jako środowisko. I zawsze będę pamiętał, jak bardzo się zmienił. To dla mnie bardzo duża przestroga, co polityka może robić z ludźmi - mówi nam Jan Szyszko z Polski 2050, były wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Publikacja: 26.10.2026 12:05

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Jan Szyszko zrezygnował ze stanowiska wiceministra funduszy i polityki regionalnej

Jan Szyszko zrezygnował ze stanowiska wiceministra funduszy i polityki regionalnej

Foto: PAP/Leszek Szymański

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Michał Kolanko

Dlaczego zdecydował się pan odejść z rządu – razem z minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz? Co się właściwie wydarzyło?

Głosowanie w sprawie dwukadencyjności przelało czarę goryczy. Uważam, iż trzeci rok rządów brutalnie pokazuje, że koalicja 15 października bardzo rozjechała się z oczekiwaniami wyborców. Zapomniała, czym miała być, gdy wygrywała wybory i co obiecywała. W tym roku mieliśmy kilka przykładów, które w aż zbyt wyrazisty i symboliczny sposób pokazywały, że nasze wartości ustąpiły miejsca bieżącym, politykierskim interesom. 

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