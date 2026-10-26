Jan Szyszko: W KO jest bardzo dużo osób, które wolałyby koalicję z Mentzenem niż z Lewicą

Zawsze będę pamiętał Szymonowi Hołowni, że sześć lat temu zjednoczył nas jako środowisko. I zawsze będę pamiętał, jak bardzo się zmienił. To dla mnie bardzo duża przestroga, co polityka może robić z ludźmi - mówi nam Jan Szyszko z Polski 2050, były wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

