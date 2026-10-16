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Donald Trump
To już nie są ci ludzie, którzy przyjechali 70 czy 80 lat temu. Dzisiaj Polonia jest rozproszona po Stanach Zjednoczonych i nie jest skupiona jedynie wokół Chicago, które dla nas nadal jednak pozostaje taką drugą Warszawą w Ameryce. Polonia amerykańska ma dzisiaj bardzo dużo wykształconych i zamożnych ludzi. Polacy, którzy w ubiegłym stuleciu przyjechali do USA, musieli bardzo ciężko pracować, ale wiedzieli, że robią to po to, by ich dzieci i wnuki miały lepiej. Patrzę na swoich znajomych czy członków rodziny. Były czasy, kiedy musieli pracować w trzech miejscach, by utrzymać swoje domy i pokryć rachunki, ale dzisiaj ich dzieci są już na przykład prawnikami po dobrych szkołach. Jestem dumny z naszej Polonii.
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