– W przełomowych momentach historii to właśnie tacy ludzie wysuwają się na pierwszy plan i biorą na siebie odpowiedzialność. To właśnie takim ludziom, którzy myślą o swoim kraju i żyją jego losem, można w przyszłości powierzyć Rosję – przemawiał Władimir Putin podczas orędzia do Zgromadzenia Federalnego w lutym 2024 r.

Mówił o weteranach wojny z Ukrainą i nie była to jedynie zagrywka propagandowa. Niespełna miesiąc po tym przemówieniu na polecenie Putina uruchomiono rządowy program „Czas bohaterów”. Działa on na zasadzie studiów podyplomowych prowadzonych przez prezydencką Rosyjską Akademię Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej (RANHiGS) w Moskwie. W trakcie dwuletniej nauki (pierwsza edycja zakończyła się w maju, druga zakończy się w 2027 r.), zakwalifikowani uczestnicy odbywają również staże pod opieką ministrów, wysokiej rangi urzędników i gubernatorów.