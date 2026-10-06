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Bunt licealistów z Créteil rozlał się na cały kraj. Mélenchon walczy z Philippe'em o drugą turę wyborów

Lider radykalnej lewicy liczy, że bunt licealistów podpali Francję. I zaprowadzi go za pół roku do Pałacu Elizejskiego.

Publikacja: 06.10.2026 04:34

Pięć tysięcy zatrzymanych uczniów, podpalone klasy. Francja nie widziała takich szkół od dekad

Pięć tysięcy zatrzymanych uczniów, podpalone klasy. Francja nie widziała takich szkół od dekad

Foto: EPA/HORCAJUELO GUILLAUME

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co stoi za najbrutalniejszymi od dekad protestami francuskiej młodzieży.
  • Dlaczego francuski system edukacji przeżywa głęboki kryzys i przestał być narzędziem integracji.
  • Jaką rolę w eskalacji konfliktu odgrywa Jean-Luc Mélenchon i jego zaplecze polityczne.
  • Do jakich historycznych wzorców odwołuje się lider lewicy w swojej walce o Pałac Elizejski.
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Kolejny przełom trwających od dwóch tygodni rozruchów ma nastąpić w ten wtorek. Na ten dzień zapowiedziano strajk generalny w szkolnictwie. Ale i bez tego bilans starć jest porażający. Zostało w nich rannych blisko 500 policjantów i prawie 100 nauczycieli. A także blisko 200 licealistów. Pięć tysięcy uczniów policja zatrzymała. W poniedziałek ok. 500 spośród 3,6 tys. liceów kraju pozostawało zamknięte. W jeszcze większej liczbie widoczne są efekty walk: zniszczone budynki, podpalone klasy. Tak brutalnych starć w edukacji nie było we Francji od wielu dekad. Czy przekształcą się w ogólnokrajową rewolucję jak ta w maju 1968 r., która omal nie obaliła rządów Charlesa de Gaulle’a (ustąpił rok później)?

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