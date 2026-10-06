Kolejny przełom trwających od dwóch tygodni rozruchów ma nastąpić w ten wtorek. Na ten dzień zapowiedziano strajk generalny w szkolnictwie. Ale i bez tego bilans starć jest porażający. Zostało w nich rannych blisko 500 policjantów i prawie 100 nauczycieli. A także blisko 200 licealistów. Pięć tysięcy uczniów policja zatrzymała. W poniedziałek ok. 500 spośród 3,6 tys. liceów kraju pozostawało zamknięte. W jeszcze większej liczbie widoczne są efekty walk: zniszczone budynki, podpalone klasy. Tak brutalnych starć w edukacji nie było we Francji od wielu dekad. Czy przekształcą się w ogólnokrajową rewolucję jak ta w maju 1968 r., która omal nie obaliła rządów Charlesa de Gaulle’a (ustąpił rok później)?