Julia Swyrydenko i Donald Tusk
Szymczycha był pytany o to, czy Konferencja Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku była sukcesem, czy porażką. Na konferencji nie pojawił się prezydent Wołodymyr Zełenski, co było pokłosiem konfliktu między Polską a Ukrainą dotyczącego nadania przez Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek imienia „Bohaterów UPA”, co pociągnęło za sobą odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Na czele ukraińskiej delegacji na konferencję w Gdańsku stanęła premier Ukrainy Julia Swyrydenko.
Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, który przyszedł do studia TVN24 z wpinką w klapie marynarki przedstawiającą flagę polską i ukraińską zapewniał, że ludzi, którzy noszą takie znaczki, „widuje sporo”. – Ludzie się nie boją – zaznaczył.
Szymczycha mówił też, że w 2021 roku w Izbie, którą reprezentuje, było 200 firm, dziś jest ich ponad 600.
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Jednocześnie rozmówca TVN24 przyznał, że relacje polsko-ukraińskie w ostatnim czasie się zmieniły. – Wszyscy mamy w sobie troszeczkę takiego entuzjazmu na dzień dobry, potem następuje zmęczenie. A drugi element to nasi kochani politycy, w Polsce i na Ukrainie – zaznaczył. – Przez lata nie pamiętam takiego kryzysu emocjonalnego i politycznego (w relacjach Polski z Ukrainą – red.). I bardzo nad tym boleję – dodał. Zaapelował też do polityków z Polski i Ukrainy, by „nie przeszkadzali przedsiębiorcom w dobrej robocie”.
O konferencji w Gdańsku Szymczycha mówił, że była ona sukcesem. – Ja byłem w Rzymie, Berlinie, Gdańsku i chcę powiedzieć, że pod każdym względem – i merytorycznym, i organizacyjnym – my, Polacy jesteśmy do przodu. Zrobiliśmy konferencję najbardziej liczną, najbardziej ciekawą tematycznie i podpisaliśmy dużo porozumień – przekonywał.
Mówiąc o konkretnych rezultatach konferencji Szymczycha wskazał m.in. na podpisanie przez PGZ umowy intencyjnej z prywatnym (ukraińskim) producentem na temat zwiększenia produkcji w Polsce dronów bojowych. – Zakłady PGZ w ciągu ostatniego roku dostarczyły do Ukrainy elementy do produkcji amunicji za 200 mln zł – dodał.
Szymczycha zwracał też uwagę, że polskie firmy, które zainwestowały na Ukrainie przed wojną, pozostały w tym kraju. – Polskie inwestycje w Ukrainie w ciągu ostatnich trzech lat wojny to ponad 300 mln dolarów – wyliczał.
– Wracam z konferencji w Gdańsku z poczuciem satysfakcji, dobrej roboty. Nie chcę obrazić prezydenta Zełenskiego, ale nie robiliśmy tego szczytu dla prezydenta Zełenskiego. Ten szczyt był robiony dla społeczności międzynarodowej i państwa ukraińskiego – mówił też. I dodał, że w oczach „ukraińskich znajomych i przyjaciół”, z którymi rozmawiał w Gdańsku widział „pewne zażenowanie z powodu nieobecności prezydenta Zełenskiego”.
A czy Polska weźmie udział w odbudowie Ukrainy? – Odbudowa Ukrainy to robota dla Ukraińców – mają własne firmy, budowlane, mają też wielu przedsiębiorców i firm tureckich, które są mocno umocowane na tym rynku – zauważył. – Powstało konsorcjum trzech dużych polskich firm – Budimex, Polimex Mostostal i Sinevia, które będzie aplikowało o duże kontrakty odbudowy. Ale takich dużych kontraktów teraz nie ma – zaznaczył też.
O kosztach odbudowy Ukrainy Szymczycha mówił, że realniejsza od szacunków Banku Światowego, rządu Ukrainy i Komisji Europejskiej mówiących o stratach i kosztach odbudowy rzędu 600 miliardów dolarów jest ocena BGK, z której wynika, że „ twarde zniszczenia, twarde inwestycje niezbędne do ruszenia Ukrainy w przyszłości to 200 mld dolarów w ciągu 10 lat”. Jak zauważył jest to „jeden plan Marshalla” w ciągu 10 lat – i, w jego ocenie, taka skala inwestycji jest realna.
Szymczycha zwracał też uwagę, że Polska ma dziś nadwyżkę w wymianie handlowej z Ukrainą rzędu 8-9 mld dolarów.
Co do obecności Ukrainy w UE wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej stwierdził, że nadal w nią wierzy, ale przyznał, że mniej niż wcześniej wierzy, że stanie się to szybko. – Partnerzy ukraińscy zapomnieli o tym, że jest potrzebna zgoda nie tylko KE, ale też 27 państw członkowskich. Takim językiem, jakim się ostatnio częstuje Polskę, trudno doprowadzić do miłości i zgody – mówił w kontekście polsko-ukraińskiego sporu o historię i ocenę działań UPA, organizacji nacjonalistycznej, która stoi za rzezią wołyńską, czyli zbrodnią ludobójstwa na ok. 100 tysiącach polskich mieszkańców przedwojennych Kresów Wschodnich.
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