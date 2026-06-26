Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, posłanka i pełnomocniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego potwierdziła w czwartek PAP, że Janina Goss nie jest już członkiem PiS. Posłanka dodała, że odejście byłej skarbniczki partii, postaci uważanej za zaufaną osobę Jarosława Kaczyńskiego, to element porządków, jakie robi w łódzkim PiS.

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PiS potwierdza: Janina Goss straciła członkostwo

- Gdyby w łódzkim PiS wszystko było w porządku, to pewnie nikt by mnie nie obdarzał pełnomocnictwem. Odejście pani Janiny Goss to tylko formalność. Z artykułu 6. Statutu PiS wynika wprost, że członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości ustaje, jeżeli ktoś nie płaci przez sześć miesięcy składek, a pani Goss zalegała ze składkami przez kilkanaście miesięcy - powiedziała PAP Wojciechowska van Heukelom.

Jak zaznaczyła, skoro pani Goss jest prawnikiem, to doskonale zna zapisy statutów Prawa i Sprawiedliwości. - Zostałam więc zmuszona sytuacją do poinformowania tej pani o ustaniu jej członkostwa w PiS. Takie pismo w ostatnich dniach zostało do niej wystosowane - poinformowała posłanka.

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Partia wskazuje na statut i zaległości w składkach

Szefowa łódzkich struktur PiS dodała, że odbiera działanie Janiny Goss jako zamierzone. Zauważyła, że składki członkowskie nie są to jakieś wielkie kwoty.

Janina Goss jest kolejną osobą po radnych Krzysztofie Stasiaku i Radosławie Marcu, która opuszcza szeregi PiS po objęciu przez Agnieszkę Wojciechowską van Heukelom w listopadzie 2024 r. funkcji pełnomocniczki prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Okręgu 9 (Łódź i powiaty łódzki wschodni i brzeziński).

Goss w poniedziałek występowała w roli świadka na rozprawie odwoławczej wspomnianych radnych przed koleżeńskim sądem dyscyplinarnym PiS na Nowogrodzkiej.

Wojciechowska van Heukelom powiedziała, że sąd koleżeński podtrzymał wcześniejszą decyzję odrzucając zażalenie obu radnych na skreślenie ich z listy członków Prawa i Sprawiedliwości.

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Kim jest Janina Goss? Kariera prawniczki w spółkach Skarbu Państwa

Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego. W latach 1990 - 2003 była członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Od 1991 do 2003 r. była też radcą prawnym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi.

Janina Goss pełniła także funkcje członka rad nadzorczych m.in. PGE, BOŚ, Polskiego Radia, TVP i Orlenu, a od 2012 roku także członka Zarządu w spółce Srebrna.