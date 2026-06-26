Buckingham Palace poinformował, że w dwóch pierwszych pełnych latach podatkowych swego panowania Karol III musiał zapłacić 11,7 mln funtów (rok 2023-2024) oraz 12,9 mln (2024-2025) tytułem podatków. Formalnie Jego Królewska Mość Karol III wpłacił te pieniądze na konto Urzędu Skarbowo-Celnego Jego Królewskiej Mości (HMRC).

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Brytyjski dwór królewski wyjaśnił, że ujawnienie tej sumy ma unowocześnić monarchię i służyć większej przejrzystości. BBC szacuje, że w zeszłym roku monarcha był w pierwszej setce brytyjskich podatników odprowadzających najwyższe daniny.

Książę William, następca tronu, zapłacił w ostatnim roku podatkowym 7,8 miliona funtów podatków. W sumie, od kiedy został księciem Walii po śmierci Elżbiety II, zapłacił ponad 20 milionów funtów tytułem danin publicznych.

Brytyjska rodzina królewska otrzymuje ponad 130 mln funtów od państwa na pokrycie kosztów panowania

Oświadczenie dworu przynosi też informację na temat wysokości tzw. Sovereign Grant – państwowej dotacji, z której pokrywane są między innymi oficjalne obowiązki publiczne wykonywane przez członków rodziny królewskiej, wypłaty dla ludzi zatrudnionych na dworze oraz koszty utrzymania królewskich rezydencji. W zakończonym już roku finansowym 2025/26 dotacja wyniosła 132,1 miliona funtów. To wzrost z 86,3 miliona w roku 2024/25. Na tym samym poziomie utrzymywała się także w trzech poprzednich latach finansowych.

Król Karol III - najważniejsze daty Foto: PAP

Dwór informuje, że prawie połowa z tych pieniędzy przeznaczona została na ochronę zabytkowych królewskich pałaców, które w oświadczeniu nazwane są „ikonicznymi”.

Wzrost Sovereign Grant wynika też po części z tego, że jest ona wyliczana proporcjonalnie do zysków uzyskanych z nieruchomości, których właścicielem, przynajmniej na papierze, jest dwór. W rzeczywistości zarządza nimi niezależna od niego instytucja publiczna, a przychody trafiają do budżetu państwa. W ostatnich latach zyski wzrastały, częściowo dzięki dochodom z dzierżawy terenów pod farmy wiatrowe.

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W trwającym roku finansowym grant wynosi niemal 138 milionów funtów, co związane jest z wejściem w ostatnią fazę programu renowacji Pałacu Buckingham. Potem – jak czytamy w oświadczeniu – dwór ma otrzymywać mniej pieniędzy.

Jednocześnie dwór potwierdził, że po zakończeniu remontu Karol III nie zamierza na stałe mieszkać w Pałacu Buckingham. Cel dworu to szersze udostępnienie pałacu zwiedzającym.