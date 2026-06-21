Decyzja Karola III wpisuje się w działania Pałacu Buckingham, który chce zwiększyć przejrzystość w sprawach dotyczących finansów monarchii. Jak podkreślono, krok ten ma „zachęcić do szerszego zrozumienia odpowiedzialności” króla.

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Karol III nie ma ustawowego obowiązku płacenia części podatków

Zgodnie z prawem król Karol III nie jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego, podatku od zysków kapitałowych ani podatku spadkowego od majątku, który otrzymał po królowej Elżbiecie II. Mimo to monarcha dobrowolnie zgodził się płacić podatek dochodowy oraz podatek od zysków kapitałowych w sytuacji, gdy sprzedaje prywatne aktywa.

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Pałac Buckingham przypomniał, że Karol III przekazywał informacje o swoich płatnościach podatkowych już wtedy, gdy był księciem Walii. Według pałacu zamierza robić to również w kolejnych latach jako król.

Król Karol III otrzymuje osobiste dochody z gruntów, prywatnych posiadłości oraz inwestycji. Są one niezależne od środków przekazywanych przez rząd na wsparcie wykonywania obowiązków królewskich.

Karol III otrzymał od państwa 132 mln funtów

W roku podatkowym 2025/2026 monarcha otrzymał od państwa 132 mln funtów, czyli około 175 mln dolarów, na finansowanie działalności związanej z pełnieniem funkcji królewskich – podaje brytyjski dziennik „The Guardian”.

Informacje o planowanym ujawnieniu podatków pojawiają się w czasie, gdy brytyjski parlament interesuje się kwestiami majątkowymi dotyczącymi rodziny królewskiej. Komisja Rachunków Publicznych brytyjskiego parlamentu wszczęła w ubiegłym roku dochodzenie dotyczące zasad korzystania z nieruchomości mieszkalnych udostępnianych jej członkom.