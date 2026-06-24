Donald Tusk
- Nasze państwa będą pilnowały jedności europejskiej i transatlantyckiej - powiedział Tusk po spotkaniu liderów grupy E5, czyli Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Podkreślił, że przyszłość Europy i świata, przyszłość Ukrainy „będzie zależała od tego na ile zachowamy jedność” europejską i transatlantycką. Jak dodał, ważne jest, by przed szczytem NATO, który odbędzie się w Ankarze na początku lipca, ten sygnał był wyraźny i jednoznaczny: „wbrew okolicznościom, wbrew emocjom będziemy chronić” jedność europejską i więzi transatlantyckie.
Czytaj więcej
Przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze, raczej nikt już się nie oszukuje – wszyscy członkowie Sojuszu zrozumieli, że Amerykanie zmniejszają...
Tusk zapowiedział, że Polska będzie też robiła wszystko, aby państwa bezpośrednio zagrożone agresywną rosyjską polityką, państwa flanki wschodniej, „były reprezentowane we wszystkich formatach”, bo - jak podkreślił - bez nich „trudno będzie cokolwiek osiągnąć w tej konfrontacji cywilizacyjnej”, w konfrontacji z agresywnymi sąsiadami ze Wschodu.
Mówiąc o praktycznym tego wymiarze podkreślił, że w czwartek w Gdańsku, „niezależnie od różnych zdarzeń” przeprowadzi Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy zgodnie z planem. - Będzie to kolejny wkład i Polski i Europy w pomoc Ukrainie dziś i w odbudowę po wojnie - powiedział Tusk.
Podkreślił, że w przypadku Polski praktyczny wymiar działań to również, wydawanie prawie 7 proc. na uzbrojenie i obronę. Dodał, że chce by to głośno wybrzmiało na szczycie w Ankarze. - Ci wszyscy, którzy poważnie traktują swoje zobowiązania powinni włożyć więcej wysiłku w zdolności obronne Europy i własnych krajów - powiedział Tusk.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas