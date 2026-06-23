Premier Węgier Péter Magyar skomentował we wtorek w przemówieniu na forum parlamentu relacje Budapesztu z Warszawą. Szef rządu wyraził przekonanie, że do ochłodzenia w tych stosunkach doszło po tym, gdy rząd Viktora Orbana zbliżył Węgry do Rosji, czego polskie władze nie mogły tolerować.

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Węgierski premier zapowiedział, że podczas wtorkowego szczytu Grupy Wyszehradzkiej przedstawi swoim partnerom konkretny plan współpracy. – Serce Europy bije dziś w Europie Środkowej i coraz więcej ludzi to dostrzega – podkreślił.

Prorosyjskość Orbana i sprawa Ziobry. Magyar wskazał powody

Magyar odniósł się do relacji poprzedniego węgierskiego rządu i władz w Warszawie, oceniając, że przyczyną ochłodzenia w tych stosunkach było zbliżenie przez Orbana Węgier do Rosji, czego polski rząd „nie mógł tolerować”. Zauważył również, że Polska nie mogła zaakceptować udzielenia przez Orbana ochrony międzynarodowej Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu, ściganym przez polską prokuraturę.

Premier ocenił, że Polacy byli „załamani” pogorszeniem się relacji polsko-węgierskich, lecz obecnie wszyscy w tym kraju cieszą się, że stosunki dwustronne Warszawy i Budapesztu wracają do normy.

Spór Magyara z Fideszem o praworządność i reformy

Gergely Gulyás, przewodniczący frakcji Fideszu, czyli ugrupowania Viktora Orbana, powiedział podczas sesji, że „w tej chwili na Węgrzech niepokój mogą budzić praktyki, które były wcześniej obserwowane przy zmianie władzy w Polsce”. W jego ocenie dochodziło tam do prób wprowadzenia reform naruszających zasady praworządności. Opozycjonista poparł jednak rozwijanie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

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Komentując słowa Gulyása, Magyar zaznaczył, że „gdyby opozycja udała się teraz do Polski, doznałaby szoku i smutku z powodu tego, gdzie mogłyby się obecnie znajdować Węgry, gdyby (obóz Orbana) nie ukradł kraju”. Węgierski premier gościł w Polsce w maju w ramach swojej pierwszej podróży zagranicznej po objęciu urzędu. Odwiedził wówczas Kraków, Warszawę i Gdańsk.

Spotkanie szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się we wtorek w Pałacu Królewskim w Godollo pod Budapesztem.