Petru był już w przeszłości liderem liberalnego ugrupowania – w 2015 roku kierowana przez niego Nowoczesna zdobyła 7,6 proc. głosów, co dało jej 28 mandatów w Sejmie. W 2016 roku Nowoczesna w niektórych sondażach wyprzedzała nawet KO, uzyskując poparcie zbliżające się do 20 proc., a Petru określił się mianem lidera opozycji. Ostatecznie jednak partia Petru nie utrzymała poparcia, on sam stracił stanowisko przewodniczącego i odszedł z ugrupowania, a Nowoczesna znalazła się w orbicie KO. W październiku 2025 roku Nowoczesna, jako osobny byt, przestała istnieć – po połączeniu z PO weszła w skład nowego ugrupowania, Koalicji Obywatelskiej.

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Ryszard Petru wrócił do polityki i chce powalczyć o wyborców wolnorynkowych z Konfederacją

Petru wrócił do polityki w 2023 roku, po trafieniu na listy Trzeciej Drogi (koalicji PSL i Polski 2050), jako kandydat Polski 2050. Były lider Nowoczesnej wszedł do Sejmu z ostatniego miejsca na warszawskiej liście Trzeciej Drogi.

W styczniu tego roku Petru wystartował w wyborach przewodniczącego Polski 2050 jako jeden z pięciorga kandydatów. Zajął czwarte miejsce, uzyskując 95 głosów. W II turze poparł Paulinę Hennig-Kloskę, a po jej porażce z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i rozłamie w Polsce 2050 odszedł do klubu Centrum.

Obecnie Petru uważa, że koalicja rządząca powinna podjąć walkę o wolnorynkowych wyborców, którzy dziś głosują na Konfederację. To właśnie temu celowi miałoby służyć powołanie przez niego ugrupowania określanego jako Konfederacja light. O inicjatywie tej pisał w „Rzeczpospolitej” Jacek Nizinkiewicz. „Po wakacjach ma powstać nowa partia – wolnorynkowa, proeuropejska i skierowana do przedsiębiorców. Na jej czele miałby stanąć Ryszard Petru, a jeden z celów ugrupowania to odebranie wyborców Konfederacji” – czytamy w jego artykule. – Chcemy być partią dla sierot po wolnorynkowej Platformie Obywatelskiej, wypełniając lukę po Trzeciej Drodze i przejmując część wolnorynkowych wyborców Konfederacji, którym przeszkadzają antyunijne i nacjonalistyczne hasła formacji Mentzena – mówił „Rz” jeden z inicjatorów projektu.

– Takie ugrupowanie powinno dla dobra całej naszej koalicji powstać, na bazie tego, czym jest dzisiaj stowarzyszenie Centrum. Ale nie powiedziałem, że to będzie jutro – mówił kilka dni temu Petru w rozmowie z TVN24.

Petru tłumaczył, że taka formacja miałaby być proeuropejska i „pragmatyczna gospodarczo”.

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku Petru odbył debatę z jednym z liderów Konfederacji Sławomirem Mentzenem na antenie RMF FM, która – w opinii wielu komentatorów – została przez niego wygrana.

Sondaż: 27 proc. wyborców w wieku 18-24 lata rozważyłoby głosowanie na partię Ryszarda Petru

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy rozważyliby głosowanie na wolnorynkową partię, którą założyłby Ryszard Petru.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 13,3 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 64 proc. respondentów.

22,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Wraz z wiekiem spadał odsetek osób deklarujących rozważenie zagłosowania na takie ugrupowanie (do 24 lat – 27 proc., 25-34 lata – 20 proc., 35-49 lat – 14 proc., powyżej 50 lat – 8 proc.). Najwięcej osób, które rozważyłoby głosowanie na partię roboczo nazywaną Konfederacją light pochodziło z miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców (19 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.