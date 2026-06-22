Z sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że partia Ryszarda Petru miałaby szansę wejść do Sejmu
Petru był już w przeszłości liderem liberalnego ugrupowania – w 2015 roku kierowana przez niego Nowoczesna zdobyła 7,6 proc. głosów, co dało jej 28 mandatów w Sejmie. W 2016 roku Nowoczesna w niektórych sondażach wyprzedzała nawet KO, uzyskując poparcie zbliżające się do 20 proc., a Petru określił się mianem lidera opozycji. Ostatecznie jednak partia Petru nie utrzymała poparcia, on sam stracił stanowisko przewodniczącego i odszedł z ugrupowania, a Nowoczesna znalazła się w orbicie KO. W październiku 2025 roku Nowoczesna, jako osobny byt, przestała istnieć – po połączeniu z PO weszła w skład nowego ugrupowania, Koalicji Obywatelskiej.
Petru wrócił do polityki w 2023 roku, po trafieniu na listy Trzeciej Drogi (koalicji PSL i Polski 2050), jako kandydat Polski 2050. Były lider Nowoczesnej wszedł do Sejmu z ostatniego miejsca na warszawskiej liście Trzeciej Drogi.
W styczniu tego roku Petru wystartował w wyborach przewodniczącego Polski 2050 jako jeden z pięciorga kandydatów. Zajął czwarte miejsce, uzyskując 95 głosów. W II turze poparł Paulinę Hennig-Kloskę, a po jej porażce z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i rozłamie w Polsce 2050 odszedł do klubu Centrum.
Obecnie Petru uważa, że koalicja rządząca powinna podjąć walkę o wolnorynkowych wyborców, którzy dziś głosują na Konfederację. To właśnie temu celowi miałoby służyć powołanie przez niego ugrupowania określanego jako Konfederacja light. O inicjatywie tej pisał w „Rzeczpospolitej” Jacek Nizinkiewicz. „Po wakacjach ma powstać nowa partia – wolnorynkowa, proeuropejska i skierowana do przedsiębiorców. Na jej czele miałby stanąć Ryszard Petru, a jeden z celów ugrupowania to odebranie wyborców Konfederacji” – czytamy w jego artykule. – Chcemy być partią dla sierot po wolnorynkowej Platformie Obywatelskiej, wypełniając lukę po Trzeciej Drodze i przejmując część wolnorynkowych wyborców Konfederacji, którym przeszkadzają antyunijne i nacjonalistyczne hasła formacji Mentzena – mówił „Rz” jeden z inicjatorów projektu.
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– Takie ugrupowanie powinno dla dobra całej naszej koalicji powstać, na bazie tego, czym jest dzisiaj stowarzyszenie Centrum. Ale nie powiedziałem,...
– Takie ugrupowanie powinno dla dobra całej naszej koalicji powstać, na bazie tego, czym jest dzisiaj stowarzyszenie Centrum. Ale nie powiedziałem, że to będzie jutro – mówił kilka dni temu Petru w rozmowie z TVN24.
Petru tłumaczył, że taka formacja miałaby być proeuropejska i „pragmatyczna gospodarczo”.
Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku Petru odbył debatę z jednym z liderów Konfederacji Sławomirem Mentzenem na antenie RMF FM, która – w opinii wielu komentatorów – została przez niego wygrana.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy rozważyliby głosowanie na wolnorynkową partię, którą założyłby Ryszard Petru.
„Tak” odpowiedziało 13,3 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 64 proc. respondentów.
22,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
– Wraz z wiekiem spadał odsetek osób deklarujących rozważenie zagłosowania na takie ugrupowanie (do 24 lat – 27 proc., 25-34 lata – 20 proc., 35-49 lat – 14 proc., powyżej 50 lat – 8 proc.). Najwięcej osób, które rozważyłoby głosowanie na partię roboczo nazywaną Konfederacją light pochodziło z miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców (19 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 czerwca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
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