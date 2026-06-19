- Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia 17 czerwca 2026 r. panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką powołał z dniem 18 czerwca 2026 r. na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Decyzję podpisał Prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk – przekazano na uroczystości.

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Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była m.in. korespondentką w Brukseli oraz ekspertką Komisji Europejskiej. W latach 2019–2023 kierowała zespołem doradców Władysława Kosiniaka-Kamysza, a po zmianie władzy została wiceminister ds. europejskich w KPRM.

O powołaniu Sobkowiak-Czarneckiej pierwszy informował Onet.

Sobkowiak-Czarnecka od 2025 r. odpowiada za wdrażanie programu SAFE, kluczowego unijnego instrumentu wspierającego rozwój zdolności obronnych państw UE.