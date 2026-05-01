O swojej decyzji prezydent USA poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Donald Trump zapowiedział podniesienie ceł na samochody osobowe i ciężarowe z UE

„Z przyjemnością ogłaszam, że ze względu na to, iż Unia Europejska nie wywiązuje się z w pełni uzgodnionej przez nas umowy handlowej, w przyszłym tygodniu podniosę cła nakładane na samochody i ciężarówki importowane do Stanów Zjednoczonych z Unii Europejskiej” – czytamy we wpisie opublikowanym przez Donalda Trumpa w należący do niego serwisie Truth Social.

Jak zaznaczył prezydent USA, stawka celna zostanie zwiększona do 25 proc. „W pełni zrozumiałe i uzgodnione jest, że jeśli samochody i ciężarówki będą produkowane w zakładach w USA, nie będą objęte żadnym cłem. Obecnie trwa budowa wielu fabryk samochodów i ciężarówek, w które inwestuje się ponad 100 miliardów dolarów — to rekord w historii produkcji pojazdów. Zakłady te, zatrudniające amerykańskich pracowników, wkrótce zostaną otwarte — nigdy wcześniej nie działo się w Ameryce nic podobnego! Dziękuję za uwagę w tej sprawie” – dodał amerykański przywódca.

Więcej informacji wkrótce, tekst jest aktualizowany