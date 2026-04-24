Bogucki stwierdził, że dymisja szefa BBN była „zwycięstwem podejścia państwowego” – Sławomir Cenckiewicz zresztą o tym bardzo obszernie poinformował. (...) To była decyzja w oparciu o odpowiedzialność za państwo, za BBN, za administrację pana prezydenta, za samego prezydenta – stwierdził Zbigniew Bogucki w RMF FM.

Bogucki pytany, czy dymisja jest efektem konfliktu wewnątrz kancelarii prezydenta, odpowiedział, że „nie było żadnego konfliktu z Cenckiewiczem”.

Donald Tusk o dymisji Sławomira Cenckiewicza: wykończyli go

O wewnętrznych rozgrywkach, które miały być powodem dymisji Cenckiewicza mówił m.in. premier Donald Tusk. – Pan Cenckiewicz, cokolwiek by o nim nie mówić, jest człowiekiem dość szczerym, z reguły wykłada kawę na ławę, mówi to, co myśli. To zawsze wiąże się z ryzykiem. No więc go wykończyli. Nawet domyślam się, kto, ale nie powiem – mówił premier.

Dopytywany, czy była to osoba wewnątrz Pałacu Prezydenckiego, odparł, że tak. – To, co jest bardziej ukryte przed oczami szerokiej widowni, czyli to, co wewnątrz Pałacu Prezydenckiego to też jest walka na śmierć i życie między ludźmi pana prezydenta Nawrockiego – stwierdził premier, który jest na nieformalnym szczycie UE na Cyprze.

W czerwcu ub. r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla Cenckiewicza. Od tamtego wyroku odwołała się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. – Mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie przestrzegają wyroków, nawet wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. Bardziej nie można, że tak powiem, zgnieść w pył tej argumentacji podłej, kłamliwej służb i ludzi, którzy próbowali i dalej będą pewnie prowadzić taką osobistą krucjatę przeciwko Cenckiewiczowi – przekonywał w RMF FM szef kancelarii prezydenta.

Sławomir Cenckiewicz był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego od sierpnia 2025 r. Mianował go prezydent Karol Nawrocki. W lipcu 2024 r. szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosław Stróżyk zdecydował o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa, wymaganych do dostępu do informacji niejawnych.

Pełniącym obowiązki szefa BBN po dymisji Sławomira Cenckiewicza został Andrzej Kowalski. - O tym, czy pozostanie na tym stanowisku będzie informował prezydent Karol Nawrocki – stwierdził Bogucki.