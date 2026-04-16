Planowany koncert Kanye Westa w Polsce wywołuje duże emocje – nie tylko wśród fanów, ale również w świecie polityki i kultury. Artysta planuje wystąpić 19 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie – jednym z największych obiektów koncertowych w kraju.

Reklama Reklama

Wydarzenie od początku budzi ogromne zainteresowanie. West, uznawany za jednego z najbardziej wpływowych twórców hip-hopu, ma w dorobku takie hity jak „Stronger” czy „Runaway”. Jego koncerty od lat przyciągają tłumy i słyną z widowiskowej oprawy scenicznej.

Czytaj więcej Polityka „Mocne słowa” minister kultury. Marta Cienkowska: Publicznie nie używam Nie będę oszukiwać, takiego języka używam na co dzień, w prywatnych rozmowach, myślę, że każdy z nas trochę go używa - mówiła w rozmowie z TVN24 mi...

Jeszcze zanim sprzedano pierwsze bilety, występ artysty wywołał ostrą reakcję władz.

„Decyzja o organizacji koncertu Kanye Westa w Polsce jest nie do przyjęcia. Mówimy o artyście, który publicznie wygłaszał antysemickie treści, relatywizował zbrodnie i zarabiał na sprzedaży koszulek ze swastyką. To nie są „kontrowersje”. To świadome przekraczanie granic i normalizowanie nienawiści. W kraju naznaczonym historią Zagłady nie możemy udawać, że to tylko rozrywka. Wolność artystyczna nie oznacza zgody na wszystko. Kultura nie może być przestrzenią dla tych, którzy ją wykorzystują do szerzenia pogardy” – napisała na platformie X minister Cienkowska.

Kontrowersje wokół Kanye Westa

Kariera Kanye Westa od lat naznaczona jest skandalami, które często przyćmiewają jego osiągnięcia muzyczne. Największe kontrowersje wywołały jego wypowiedzi z ostatnich lat, w których publicznie wygłaszał antysemickie komentarze, a nawet wyrażał podziw dla Adolfa Hitlera. Dodatkowo sprzedawał gadżety z symboliką nazistowską, co doprowadziło do zerwania współpracy z wieloma globalnymi markami.

Skutki tych działań były poważne – artysta tracił kontrakty, był blokowany w mediach społecznościowych, a część jego koncertów została odwołana lub znalazła się pod znakiem zapytania.

Jego koncert próbowały zablokować np. władze Francji, wskazując na jego wypowiedzi i ich społeczny wydźwięk. Jeszcze dalej poszła Wielka Brytania, gdzie odmówiono mu wjazdu, co doprowadziło do odwołania dużego festiwalu. Mimo to artysta kontynuuje trasę koncertową, a Polska znalazła się na jej mapie.

Protesty przeciwko koncertom w Polsce

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy w Polsce odbywają się protesty przeciw koncertom. Doświadczyła tego np. Madonna w 2009 r. Problemem była data – występ zaplanowano na 15 sierpnia, czyli święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Środowiska katolickie organizowały protesty, modlitwy i apelowały o odwołanie wydarzenia, zarzucając artystce obrazę uczuć religijnych. Ostatecznie koncert się odbył.

Również koncerty Marylina Mansona (m.in. w Katowicach czy Warszawie) były wielokrotnie krytykowane przez środowiska konserwatywne i religijne, które wskazywały na satanistyczną symbolikę i prowokacyjny wizerunek. Mimo protestów wydarzenia dochodziły do skutku.

Z protestami mierzył się również Behemoth – szczególnie po głośnym incydencie z podarciem Biblii na scenie przez Nergala. Ich koncerty były odwoływane lub blokowane przez samorządy, a sprawy trafiały nawet do sądów. Lider Behemotha, Adam Darski, stał się wręcz symbolem konfliktu między sztuką a religią. Jego występy (także solowe czy telewizyjne) wywoływały protesty i bojkoty, a organizatorzy wydarzeń często byli pod presją, by z nich rezygnować.

W ostatnich latach protesty dotknęły także Rogera Watersa. Jego koncert w Krakowie w 2022 r. został odwołany po ostrych reakcjach na jego wypowiedzi dotyczące wojny w Ukrainie. Rada miasta uznała jego stanowisko za kontrowersyjne i sprzeczne z polską racją stanu.