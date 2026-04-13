Nominacja Coyle jest symbolicznym krokiem w stronę większej reprezentacji kobiet w australijskim wojsku oraz elementem szerszej transformacji sił zbrojnych kraju.

Historyczna nominacja w australijskiej armii. Kobieta szefową wojsk lądowych

Rząd Australii poinformował o powołaniu generał porucznik Susan Coyle na stanowisko szefowej wojsk lądowych. Obejmie ona funkcję w lipcu, zastępując generała porucznika Simona Stuarta. Decyzja jest częścią szerszych zmian kadrowych w kierownictwie australijskich sił zbrojnych – zauważa agencja Reutera.

Premier Australii Anthony Albanese podkreślił znaczenie nominacji. – Od lipca po raz pierwszy w 125-letniej historii australijskiej armii jej szefem będzie kobieta – zaznaczył w oficjalnym oświadczeniu.

Australijski minister obrony Richard Marles zauważył zaś, że wybór Coyle ma również wymiar symboliczny. Podkreślił też, że nominacja będzie miała ogromne znaczenie dla kobiet w siłach zbrojnych – zarówno tych, które już służą w armii, jak i tych, które rozważają taką karierę. – To moment o głęboko historycznym znaczeniu – wskazał.

Australia chce, by do 2030 r. kobiety stanowiły 25 proc. wszystkich żołnierzy

O nominacji Coyle poinformowano w czasie, gdy australijskie siły zbrojne starają się zwiększyć udział kobiet w swoich szeregach – Australian Defence Force (ADF) planuje, by do 2030 r. kobiety stanowiły 25 proc. wszystkich żołnierzy. Obecnie stanowią one około 21 proc. całego personelu oraz 18,5 proc. kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Australijska armia w ostatnim czasie mierzyła się także z poważnymi zarzutami. W październiku ubiegłego roku złożono przeciwko ADF pozew zbiorowy, w którym wskazano m.in., że tysiące kobiet nie były odpowiednio chronione przed przemocą seksualną, molestowaniem czy dyskryminacją.

W ramach ogłoszonych zmian w armii rząd powołał również nowe kierownictwo całych sił zbrojnych. Wiceadmirał Mark Hammond – dotychczasowy dowódca marynarki wojennej – obejmie stanowisko szefa ADF, zastępując admirała Davida Johnstona. Z kolei funkcję dowódcy marynarki przejmie kontradmirał Matthew Buckley, obecny zastępca szefa tego rodzaju sił zbrojnych.

Susan Coyle – obecnie szefowa połączonych zdolności operacyjnych – ma 55 lat i służy w wojsku od 1987 r. W trakcie swojej kariery zajmowała wiele wysokich stanowisk dowódczych.