- To jest sprawa, nad którą się zastanawiamy, ale generalnie rzecz biorąc... to jest moja prywatna decyzja, nie ma jeszcze decyzji (partii)... nie poprzemy – powiedział prezes PiS.

Projekt, o który był pytany Jarosław Kaczyński, jest próbą znalezienia kompromisu ws. prezydenckiego projektu tzw. SAFE 0 proc.

Program SAFE

Karol Nawrocki zawetował rządowy projekt ustawy implementującej SAFE, która wprowadzała Finansowy Instytut Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE, specjalny fundusz, który miał obsługiwać środki pozyskane w ramach instrumentu finansowego SAFE, czyli niskooprocentowanej (na ok. 3 proc.) pożyczki z UE, rozłożonej na 45 lat, z 10-letnią karencją jeśli chodzi o spłatę (spłacanie pożyczki rozpoczęłoby się dopiero po 10 latach od jej zaciągnięcia). Ustawa przygotowana przez rząd pozwalała przeznaczyć środki z SAFE na zakupy nie tylko dla armii, ale też dla straży granicznej i policji. Po jej zawetowaniu przez Karola Nawrockiego rząd zdecydował, że pożyczka będzie obsługiwana przez Fundusz Sił Zbrojnych, mechanizm finansowy utworzony w 2022 roku po przyjęciu Ustawy o obronie Ojczyzny.

Z tytułu unijnego SAFE do Polski ma trafić 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł).

Jednocześnie prezydent zaproponował inny instrument finansowy, który pozwoliłby pozyskać środki na modernizację polskiej armii – tzw. SAFE 0 proc. Projekt ustawy zaproponowany przez Karola Nawrockiego tworzył Polski Fundusz Inwestycji Obronnych, który miał być zasilany m.in. zyskami z NBP. Jednak mechanizm wykorzystywania środków z tego Funduszu sprawiał, że przedstawiciele prezydenta zyskiwali w nim możliwość blokowania zakupów za środki z tego źródła.

Projekt przedstawiony przez PSL utrzymuje powołanie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, ale pozbawia Pałac Prezydencki możliwości blokowania zakupów za środki z Funduszu.

