Jeśli projekt zostanie przyjęty, prezydent Donald Trump będzie zobowiązany do nałożenia sankcji finansowych i zakazu wydawania wiz dla „urzędników węgierskiego rządu, którzy blokują, opóźniają lub utrudniają pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem USA, UE, NATO lub innych kanałów wielostronnych oraz nadal kupują rosyjską ropę i gaz”.

Jeanne Shaheen i Thom Tillis, współprzewodniczący senackiej grupy obserwatorów NATO, mają przedstawić projekt jeszcze w tym tygodniu. Oboje otwarcie mówią o utrzymującym się uzależnieniu Europy od rosyjskiej energii. Sankcje te mogłyby zostać zniesione, jeśli Węgry zaprezentowałyby wiarygodny plan odejścia od uzależnienia od rosyjskich surowców i zaprzestały blokowania wsparcia dla Ukrainy przez 180 dni.

Napięte relacje Węgry–Ukraina. Viktor Orbán blokuje unijną pożyczkę

Propozycja pojawiła się w momencie, gdy premier Węgier Viktor Orbán wstrzymał decyzję o udzieleniu Ukrainie pożyczki UE w wysokości 90 mld euro.

Sondaże wskazują, że Orbán, który pełni funkcję premiera od 2010 r., może stracić władzę. Według pracowni Median, przewaga opozycyjnej partii Tisza nad Fideszem w środę wynosiła 23 punkty procentowe. Sondaże przychylne rządowi wskazują na niewielką przewagę partii Orbána.

Jak czytamy w „Financial Times”, Orbán, sojusznik Władimira Putina, oskarżył Kijów o zakłócanie przepływu ropy z Moskwy na Węgry. Jego zdaniem Ukraina celowo opóźniała naprawy rurociągu Przyjaźń, przebiegającego przez terytorium tego kraju.

„Jasna droga powrotu Węgier do polityki sojuszniczej”

Po pełnoskalowej inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 r. większa część kontynentu starała się uniezależnić od dostaw rosyjskiej ropy i gazu. Tymczasem, jak przypomina „FT”, Węgry i Słowacja zwiększyły swoją zależność od rosyjskiej energii. – Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy muszą pozostać zjednoczeni we wspieraniu Ukrainy i odcinaniu źródeł dochodów, które napędzają wojnę Putina – stwierdził Tillis. – Ten projekt pociąga do odpowiedzialności wysokich rangą urzędników węgierskich, a jednocześnie daje Węgrom jasną drogę do powrotu do polityki sojuszniczej poprzez zakończenie uzależnienia od rosyjskiej energii i zaprzestanie utrudniania wsparcia dla Ukrainy – dodał.

Jak przypomina „Financial Times”. starania Orbána o reelekcję popiera prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Serwis Politico i Agencja Reutera poinformowały niedawno, że trwają przygotowania do wizyty wiceprezydenta USA J.D. Vance'a na Węgrzech na kilka dni przed wyborami. – Nie do wiary, że wiceprezydent Vance podobno planuje odwiedzić Węgry, aby wesprzeć w wyborach skorumpowany rząd, który w dalszym ciągu wspiera finansowo rosyjską machinę wojenną – mówiła Jeanne Shaheen.

– Jeśli chcemy zakończyć tę wojnę na Ukrainie, administracja Trumpa musi konsekwentnie wymagać od naszych sojuszników przestrzegania tych samych standardów; nikt, a zwłaszcza Viktor Orbán, nie powinien mieć wolnej ręki – dodała demokratyczna senatorka.

Również sam Donald Trump krytykował na forum ONZ kraje europejskie, które wciąż kupują rosyjskie surowce energetyczne. – Kupują ropę i gaz od Rosji, jednocześnie walcząc z Rosją – mówił Trump w swoim przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ we wrześniu.

Fidesz gra w kampanii antyukraińskim przesłaniem

Projekt, z którym zapoznał się Financial Times, nie wymienia wprost Orbána jako celu sankcji. To administracja Trumpa będzie musiała ustalić, którzy węgierscy urzędnicy byli zaangażowani w blokowanie pomocy dla Ukrainy i utrzymywanie uzależnienia kraju od rosyjskiej energii.

Orbán i jego minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó od dawna zabiegali o bliskie stosunki z Rosją, a od początku wojny w 2022 r. Szijjártó spotykał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem ponad 20 razy – przypomina „FT”.

Rządząca partia Fidesz uczyniła antyukraińskie przesłania głównym elementem swojej kampanii wyborczej i nalegała na utrzymanie importu rosyjskiej ropy.

Jak zauważa „FT”, projekt ma nikłe szanse stania się obowiązującym prawem, wymagałby bowiem podpisu prezydenta Donalda Trumpa, ale jest „oznaką rosnącej krytyki części elit Waszyngtonu wobec Budapesztu”.